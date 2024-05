Si tu jefe quiere que seas más productivo lo tiene fácil, debe evitarte el estrés: "Si alguien no duerme bien es más improductivo"

Los trabajadores quieren apoyo para su bienestar emocional, físico y financiero y dicen los expertos en Recursos Humanos que esa es una de las claves de impulsar la productividad de los trabajadores.

En estos momentos en el que muchos estudios afirman que estamos en niveles récord de estrés y se buscan constantemente fórmulas para sacar lo mejor de la eficiencia del trabajador, la clave está en el bienestar, según estudios.

Un nuevo estudio explica que los directivos que integran y miden de forma significativa sus beneficios de bienestar obtienen grandes recompensas.

Concretamente, alrededor del 99% de los responsables de RR.HH. que realizan un seguimiento del programa de bienestar de su empresa afirman que aumenta la productividad de los empleados, según un nuevo informe de Wellhub, una plataforma global de bienestar corporativo antes conocida como Gympass.

Si alguien duerme mal y come mal no puede ser productivo

Livia de Bastos Martini, que es la directora de personal de Wellhub lo explica muy bien: "cuando alguien no duerme bien, no come bien, no hace ejercicio, no trabaja su salud mental" la persona es más improductiva y, además, explica a Fortune que es muy evidente el efecto.

Alrededor del 47% de líderes de recursos humanos encuestados vio mejoras "importantes" en la productividad, y alrededor del 87% de los líderes dicen que un programa de bienestar es esencial. Livia de Bastos recuerda que "si una persona está sana, puede ser productiva y sentir verdadero entusiasmo por lo que hace".

De acuerdo con los analistas, este informe encuestó específicamente a líderes de RR.HH. con programas de bienestar establecidos que son de calidad y es que afirman que no todas las iniciativas realmente son buenas y es que "la causa fundamental de este problema es que muchas empresas ofrecen ventajas de bajo nivel sin introducir verdaderos cambios estructurales o en la estrategia de personal".

Cómo enfocar estos cambios

Sobre esto, hay diversos informes que apuntan a conclusiones similares. Por ejemplo, algunos estudios han constatado que con mayor bienestar (por ejemplo una jornada laboral reducida), se registran menos días de baja por enfermedad y las empresas mejoran la retención.

Un estudio publicado a principios de este año, que encuestó a cientos de empresas con y sin programas de bienestar, descubrió que casi todas las iniciativas de bienestar no beneficiaban a la salud de los empleados. La causa fundamental de este problema es que muchas empresas ofrecen ventajas sin introducir verdaderos cambios estructurales.

Ahora bien, la clave está en enfocar bien y apuntar al bienestar necesario. Según otro informe de Wellhub publicado a principios de este año, aproximadamente el 33% de los empleados consideran que abordar los problemas emocionales es su necesidad de bienestar más importante. Le siguen el 23%, que afirma que su problema de bienestar más importante es el económico, el 13%, el físico, y el 8%, el social.

