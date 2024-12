Llevo décadas usando ALT + Tab en Windows. Acabo de enterarme de que es incluso mejor de lo que pensaba

Los atajos de teclado son realmente útiles en mi día a día. Seguramente todos los que nos enfrentamos día a día a tener que usar un ordenador tenemos algún atajo preferido con el que no podríamos trabajar a gusto si no los quitan. Esto es algo que me ocurre a mi con el famoso atajo ALT + Tab que me ayuda en el día a día a organizarme entre el caos de muchas ventanas abiertas.

El atajo Alt + Tab sin duda lo hemos usado todos en alguna ocasión, ya que es un atajo de teclado clásico que nos permite cambiar entre las ventanas que tengamos abiertas en el ordenador. Es decir, si tenemos dos ventanas abiertas de Chrome y un documento de Word vamos a poder cambiar entre estas con un simple toque. Ahora, he descubierto que tiene una función que desconocía.

Un atajo de teclado que tiene una función extra

Precisamente en muchas ocasiones parece que no sabemos todo sobre un sistema operativo como es Windows, pero también a veces nos encontramos sorpresas en acciones que usamos a diario. Uno de los ejemplos los tenemos en este atajo de teclado que personalmente me ha sorprendido.

Tal y como ha recogido la usuaria en Bluesky @jenmsft.bsky.social este atajo de teclado tiene más potencial del que conocemos. Precisamente vamos a poder cerrar de manera rápida cualquier ventana que tengamos abierta desde la visión de que aparece al pulsar Alt + Tab.

Vamos a poder hacerlo con el ratón pulsando en la 'X' que aparece en la esquina superior derecha de cada una de las ventanas. Pero ya que estamos hablando de atajos de teclado, podremos hacerlo pulsando en la tecla 'Supr' del teclado después de pulsar Alt + Tab.

Al momento la ventana que esté seleccionada, y que identificarás al estar más resaltada a su alrededor, se cerrará cuando se pulsa 'Supr'. De esta manera, si eres una persona como yo que tiene muchas cosas abiertas de manera simultánea vas a poder cerrar aquellas que no estés usando fácilmente.

Imágenes | Gerd Altmann Daniel Agrelo

