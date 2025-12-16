HOY SE HABLA DE

Un empleado de una gran empresa española con sueldo medio tiene que trabajar más de un siglo para igualar lo que gana el CEO en un año

Un informe de Oxfam Intermón muestra que los "ejecutivos de las mayores empresas ganan cantidades estratosféricas" y que "lo peor es que está normalizado"

Jakub Zerdzicki Zr7nfjjiawe Unsplash
Las 40 mayores empresas españolas "mantienen y amplían brechas salariales extremas", según un nuevo informe de Oxfam Intermón publicado hoy. Dos datos clave para entender las enormes diferencias: 

  • El salario más alto en estas compañías es en promedio 111 veces superior a la nómina media
  • Una persona con un sueldo intermedio tendría que trabajar más de un siglo para igualar lo que gana el máximo ejecutivo en un año.
  • Una sola persona, -en este caso, la que más gana de las 40 empresas analizadas en este informe-, gana en un solo año lo mismo que 586 personas que perciben un salario intermedio. 
El informe 'Las brechas salariales de las grandes empresas', elaborado a partir del análisis de las 40 mayores compañías españolas cotizadas por nivel de ingresos durante 2024, también muestra que, pese al sólido crecimiento económico que llevan años viviendo, esta mejoría no se traslada a la mayoría de las personas trabajadoras

"Ganan cantidades estratosféricas"

En su informe, Oxfam Intermón afirma que aunque las empresas con grandes ganancias podrían ser clave para reducir la desigualdad en España, en la práctica, "en el caso de la mayoría de grandes empresas, la realidad es muy diferente". 

"Los altos ejecutivos de las mayores empresas ganan cantidades estratosféricas, mientras que una gran proporción de las personas trabajadoras percibe un salario bastante ajustado, y lo peor es que eso está bastante normalizado en nuestro entorno social", concluyen. 
Pocas veces se pone en cuestión que haya personas que ganen cantidades con muchos más ceros que la inmensa mayoría de la población, y al mismo tiempo se justifica la contención salarial para garantizar la rentabilidad de las empresas

Empresas con mayor desigualdad

Las empresas con mayor desigualdad entre los salarios de sus altos ejecutivos y el salario medio de sus trabajadores está en Prosegur, Inditex (hace unos días, las trabajadoras anunciaron una huelga pidieron que la empresa volviera a repartir los beneficios extra que logra en las jornadas de Black Friday como hacía hasta 2020) y CIE Automotive. 

Captura De Pantalla 2025 12 16 101927 RATIO REMUNERACIÓN MÁS ALTA

Explica Intermón que un tercio de las empresas presenta una distancia superior a 100 veces entre la remuneración más alta y la media salarial,en un 35% de las empresas esa distancia está entre 50 y 100, entre 20 y 50 en el 15% de las empresas, mientras que es inferior a 20 veces en el 18% de los casos.

Los salarios de los consejeros

Por otro lado, los miembros del Consejo de Administración de las empresas percibieron 15 veces de media el sueldo promedio de las empresas en las que prestan sus servicios. 

En general, los consejeros y consejeras de las grandes empresas no ganan más de 20 veces la media salarial, "aunque conviene tener en cuenta que para ellos no se trata de un sueldo, sino de una retribución por asistencia y participación en reuniones del Consejo de Administración de las empresas, un promedio de 11 durante todo el 2024".

El promedio de la remuneración anual de la persona mejor pagada durante 2024 en las empresas analizadas en el presente informe fue de 4,37 millones de euros. En un 37,5% de las empresas el sueldo más alto fue mayor a 5 millones de euros y en el 7,5% superó los 10 millones. 

Los miembros de la alta dirección de estas empresas cobraron de media más de 1 millón de euros anuales en el 32,5% delos casos, y en el 15% de las empresas retribuyeron a los miembros de sus Consejos de Administración por encima del millón anual. La organización concluye que "se trata de cifras estratosféricas que provocan unas brechas salariales colosales". 

Imagen | Foto de Jakub Żerdzicki en Unsplash

