Hay tres profesiones en toda Europa que menos quejas tienen del salario que reciben cada mes. Ninguna es de las mejor pagadas

Según un nuevo informe, ningún otro grupo de empleados en Europa está más satisfecho con su salario que los trabajadores administrativos y de servicios de apoyo neerlandeses. Al menos, estos son quienes tienen el índice de quejas salariales más bajo: solo un 14,5% de profesionales de este sector en Holanda se quejan de lo que ingresan mensualmente.

Tras los administrativos holandeses, encontramos que los trabajadores de servicios públicos (como ingenieros, electricistas, fontaneros y operadores de gestión de residuos) del mismo país también tienen pocas quejas de sus ingresos: sólo un 17% lo hace. Después encontramos a los funcionarios públicos neerlandeses con un 23% de personas que se han quejado.

Esto se desprende de un importante estudio realizado por SD Worx, una empresa paneuropea de recursos humanos, con 16.000 trabajadores de 16 países europeos y 15 sectores laborales, incluyendo empleados de España. Aquí vamos a ver también quienes son los empleados con más quejas de toda Europa y de qué sector.

Los europeos creen que ganan poco, sus jefes piensan que pagan mucho

Algo llamativo es que: "En general, el 49% de los trabajadores europeos afirma estar mal pagado. Sin embargo, cuando se plantea la misma pregunta a los empleadores, el 64% insiste en que ofrece salarios justos".

Hace un año, la misma empresa hizo otro informe que apuntaba a que seis de cada diez empleados europeos consideran que el salario es el factor más importante a la hora de elegir una empresa. A su vez, también es el principal motivo para dejar una compañía.

En 2024, casi cuatro de cada diez (37%) empleados estaban satisfechos con su paquete salarial en general, mientras que alrededor de un tercio (31%) se mostraba neutral y una cuarta parte (26%) está insatisfecha. Además del salario fijo, las empresas suelen ofrecer otras formas de remuneración, pero estas no siempre se ajustan a los deseos de los empleados.

Por ejemplo, al 40% le gustaría tener días de vacaciones adicionales, pero solo el 30% dispone de esta opción. En este caso, resaltaban los españoles entre los ciudadanos que más días libres querrían tener.

Quiénes son los más descontentos con sus salarios

Los trabajadores sanitarios eslovenos encabezan la lista de los más frustrados (un 74,7% del total dicen estar descontentos con el salario que reciben al mes para el trabajo que hacen). Le siguen en este ranking contrario, el del descontento, los trabajadores de hostelería en Alemania y los profesionales de la educación en Suecia (72,7%).

En general, por sectores, los trabajadores más insatisfechos en Europa se encuentran en el sector sanitario (56,5%), la educación (54%) y la industria manufacturera (51%). Los índices de quejas más bajos se registran en los sectores financiero, de la construcción y de los servicios administrativos, todos ligeramente por debajo del 45%.

Países con más alegría por el salario y los más frustrados

Los empleados de los Balcanes son los más descontentos de Europa en cuanto a salario, ya que la mayoría de los eslovenos (60%), serbios (59%) y croatas (58%) afirma no ganar lo que merecen.

En el extremo opuesto, los trabajadores de Bélgica y los Países Bajos son los más satisfechos, con más del 60% afirmando que ganan lo suficiente. Los rumanos ocupan el tercer lugar (58%), seguidos por los británicos, de los cuales el 57% afirma ganar lo suficiente.

Imagen | Foto de Arlington Research en Unsplash

En Genbeta | Pedí los gigantescos mapas gratuitos que regala la Unión Europea y al recibirlos me encantaron: así puedes hacerte con uno



