Pedí los gigantescos mapas gratuitos que regala la Unión Europea y al recibirlos me encantaron: así puedes hacerte con uno

Tal y como os comentábamos hace un tiempo, a través de la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, es posible pedir de forma gratuita una serie de mapas y publicaciones de la Unión Europea. De esta manera, al hacer el pedido, te llegarán a casa impresos en unos días. El único inconveniente es que ahora debemos de hacernos cargo de los gastos de envío, aunque para este tipo de publicaciones no suele ser un coste elevado (entre 1 y 3 euros).

Nosotros ya tenemos nuestras copias, y en este artículo hemos querido mostraros qué tal nos han parecido, nuestra experiencia con su web, y hablar también sobre la calidad de estos documentos y mapas.

Cómo pedir gratis las publicaciones

Al igual que os comentábamos en el artículo, pedir los mapas y demás publicaciones es muy sencillo a través de la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. La gran mayoría de los ejemplares en físico son de pago, aunque hay unos cuantos mapas y otros documentos que podemos conseguir de manera gratuita (haciéndonos cargo de los costes de envío).

Para pedirlos basta con seleccionar la publicación, el idioma en el que la queremos, y añadirla al carrito. De hecho ni siquiera tendremos que registrarnos, ya que tan solo hará falta indicar los datos de contacto y dirección para efectuar el envío.

Eso sí, estamos limitados a pedir una copia por cada compra. De esta forma, si queremos pedir otro ejemplar tendremos que realizar de nuevo el proceso, una medida para no malgastar papel tontamente. Podremos conseguir material impreso en función de la disponibilidad de existencias, por lo que es posible que haya publicaciones que ya no se ofrezcan en papel.

Mapas gigantescos a todo color

Los mapas de la Unión Europea que pudimos pedir gratis tienen dimensiones A1 y B1 respectivamente, por lo que son gigantescas piezas para poder colocar en la pared. Estas pueden venir bien para un despacho, o una habitación, aunque quizás el supuesto más lógico sería colocarlas en el aula de un colegio o instituto, sobre todo por su carácter educativo e ilustrativo.

El más curioso de ver es quizás el mapa de la Unión Europea que cuenta con numerosas referencias caricaturescas sobre cada país. Éste es uno que los más pequeños de la casa encontrarán divertido, y además de las referencias, también pueden aprender sobre los países y las capitales que conforman la Unión Europea, además de las monedas y billetes de euro que se utilizan actualmente (de hecho no fue hasta el momento que vi el mapa cuando me acordé que ya no existen los billetes de 500).

Los documentos están impresos en papel 100% reciclado, mostrando un tacto rugoso a la par que grueso. Para colocarlo en la pared, hará falta hacer espacio, pues como ya hemos mencionado, son de gran tamaño. Este en concreto es un B1.

Para pedir la edición impresa, lo único que tenemos que hacer es acceder a este enlace y pulsar sobre el recuadro de 'Order'. Existen otras publicaciones gratuitas que se pueden pedir impresas, como el 'Comecocos de papel' o el kit para docentes con cuentos y mapas gratis.

En lo que respecta al otro de los mapas de la Unión Europea, es menos llamativo, aunque contiene datos muy interesantes sobre cada país de la zona euro y su capital. En él podemos saber la superficie que ocupan, la población total, sus banderas, o incluso la moneda que utilizan. Además, encontramos una sección aparte para los territorios no continentales y de ultramar de los estados miembros.

En este caso el tamaño es un A1, por lo que es algo más pequeño que el anterior descrito. Lamentablemente, es un mapa que tampoco podemos obtener edición impresa gratuita, por lo que la única forma de obtenerlo es mediante descarga digital.

Publicaciones para que aprendan los más pequeños de la casa

Otro que podemos pedir gratis y que puede resultar entretenido para los más peques es el comecocos de papel de la Unión Europea. Al plegar el papel, encontraremos una manera divertida de aprender sobre el continente y esta comunidad política. De hecho, funciona a base de una serie de preguntas que, al cambiar de posición una vez finalizado el comecocos, encontraremos las respuestas.

Por último, otra de las publicaciones que sirven de aprendizaje para niños y niñas, es la de "Europa ¡Mejor Juntos!", que incluye una serie de documentos, páginas y mapas donde se ofrece información de todo tipo acerca de la Unión Europea, costumbres, datos curiosos, y en general, una experiencia cargada de ilustraciones a color.

Se trata de una forma desenfadada de que los más pequeños aprendan algunos conceptos básicos sobre dónde y con quién convivimos en el continente, y sobre todo una manera de que descubran un pequeño ápice de la diversidad de culturas que atesora Europa. Esta es otra de esas publicaciones que ya no se ofrecen impresas, por lo que la única manera de obtenerlo, por ahora, es mediante descarga digital.

Una versión anterior de este artículo se publicó en 2022.

