Esta joven fue hasta Londres a una entrevista de trabajo. Cuando llegó, le dejaron plantada: no habían visto bien su CV

Ya hemos visto cómo muchas son las personas, sobre todo de la generación Z, que usan TikTok para compartir sus experiencias en el mercado laboral y para quejarse de sus empresas. Al mismo tiempo, también hemos visto a qué se están enfrentando las personas desempleadas en los procesos de selección,a veces larguísimos.

Pues la historia de hoy expone a una empresa que es muy reconocida: Inditex. Una joven, llamada Ángela contó en un vídeo en TikTok que estaba en Londres porque desde Recursos Humanos de la empresa Inditex le dijeron que se personara en la capital británica para una entrevista dentro del proceso de selección en el que se encontraba.

"Una chica de Recursos Humanos de Inditex me ha llamado y me ha dicho que si puedo venir a Londres para una entrevista de trabajo y justo cuando estoy en Londres me dice que no pueden contratarme porque no tengo residencia". Así arranca su relato.

No leyeron bien la cover letter de la candidata

El tema es que la joven no tiene documentos para vivir de manera legal en el Reino Unido, país que tras su Brexit, su salida de la Unión Europea, tiene unos requisitos complicados para que personas de países europeos, como España, residan y trabajen en el país.

La joven comenta en su vídeo que cuando mandó su candidatura a varios puestos de trabajo vacantes en Inditex Reino Unido indicó, como se le solicitaba en la web, que no tenía permiso de residencia y que eso también lo mencionó explícitamente en su cover letter. Parece ser que la persona encargada de recursos humanos que le pidió ir hasta Londres para la entrevista no se fijó en estos detalles, patentes en varios documentos.

Voló a Londres un sábado y el lunes siguiente la llaman para decirle que no saben por qué la chica con la que estaba en contacto dentro de Inditex le dijo de ir a la entrevista porque la empresa no puede contratarla por no tener residencia y que ellos tampoco pueden ayudarla para conseguir un visado. Además ella cuenta que los vuelos no han sido baratos, por la urgencia de ir cuanto antes a la entrevista.

Imagen | Foto de Anthony DELANOIX en Unsplash

En Genbeta | El teletrabajo puede perjudicar a los empleados más jóvenes. Les quita visibilidad y capacidad de aprendizaje