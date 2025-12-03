El CEO de GitHub proclamó "abraza la IA o estás fuera". La respuesta de muchos proyectos de software está siendo…irse fuera (de GitHub)

Cuando Thomas Dohmke, CEO de GitHub, publicó su manifiesto 'Developers, Reinvented', quizá no imaginó el alcance que tendría su frase más polémica: "Tienes que abrazar la IA, o estás fuera" (en referencia a estar 'fuera del mercado'). Y es que para GitHub —y por extensión, para Microsoft— el futuro del desarrollo de software está tan indisolublemente ligado a la IA que quien no la adopte quedará fuera del mercado.

Sin embargo, mientras los discursos ejecutivos empujan con vehemencia esa visión, una parte significativa del ecosistema del software libre está reaccionando con una mezcla de preocupación y hartazgo hacia la misma.

Y algunos proyectos ya están tomando medidas radicales: abandonar GitHub, la mayor plataforma de desarrollo colaborativo del mundo.

El ultimátum del CEO de GitHub: adaptarse o irse

El mensaje de Dohmke no deja lugar a interpretaciones suaves. Según su propio texto, GitHub entrevistó a 22 desarrolladores que ya integran la IA en su día a día. A partir de ese testimonio, el CEO dibuja un panorama donde la IA dejará de escribir solo fragmentos de código para pasar a automatizar hasta el 90% del desarrollo en 2-5 años, en el que el rol del programador se transforma: menos escribir código, más diseñar sistemas, dirigir agentes, verificar resultados y dominar la IA.

Dohmke incluso sugiere que muchos no querrán adaptarse y que no pasa nada… siempre que busquen otra ocupación. La retórica recuerda más a un ultimátum que a un plan de transición, claro. Aunque Microsoft, su empresa matriz, ya había adoptado un tono similar antes: Julia Liuson, otra ejecutiva de la compañía, llegó a decir que "usar IA ya no es opcional" en una comunicación interna.

GitHub bajo la lupa

El discurso corporativo pro-IA contrasta con la experiencia cotidiana de muchos mantenedores de proyectos. Y en 2025, un caso se volvió emblemático: los desarrolladores del lenguaje de programación Zig han roto públicamente con GitHub. El detonante fue algo aparentemente menor: un script defectuoso de GitHub Actions llamado safe_sleep.sh.

Según explicó Matthew Lugg, desarrollador del núcleo de Zig: "El bug [...] usa el 100% de CPU todo el tiempo, y se ejecuta sin parar". Peor aún, el error llevaba años colándose en distintos reportes, y permitiría que un proceso quedara bloqueado durante cientos de horas, degradando por completo los servidores de integración continua.

Lo peor es que el parche existía, había sido propuesto… y GitHub lo dejó reposar un año sin revisiones, llegando incluso a cerrarlo automáticamente con un bot, antes de reabrirlo e integrarlo finalmente en el código en agosto de 2025.

"GitHub ya no muestra estar comprometido con la excelencia técnica"

Andrew Kelly, presidente de la Zig Software Foundation, ha anunciado finalmente la migración completa del proyecto a Codeberg, una plataforma sin ánimo de lucro que en menos de un año ha duplicado su número de miembros. Ha alegado que GitHub está descuidando el mantenimiento de herramientas críticas, y que los sistemas de integración continua se comportan de forma errática (Kelly lo llama 'vibe-scheduling', en referencia al 'vibe coding').

Su conclusión es que la obsesión de GitHub/Microsoft con la IA estaría restando recursos y atención a labores de ingeniería esencial.

De hecho, el movimiento de Zig no es un caso aislado. El creador del navegador Dillo anunció también su salida de GitHub por motivos similares:

Sobrecarga de JavaScript en la interfaz.

Falta de herramientas adecuadas de moderación.

Dependencia excesiva de tecnologías propietarias.

Preocupación por el enfoque corporativo hacia la IA generativa, que según él está "destruyendo la web abierta".

Al mismo tiempo, Codeberg —la alternativa comunitaria— duplicó su membresía en menos de un año, pasando de 600 a más de 1.200 miembros.

¿Por qué tantos desarrolladores prefieren renunciar a GitHub?

En resumen, en este caso convergen en dos grandes preocupaciones:

El riesgo de dependencia tecnológica La visión que propone GitHub coloca a la IA —propietaria, corporativa, centralizada— como el núcleo del desarrollo futuro. Esto genera inquietud en comunidades que defienden la transparencia del código, la autonomía de sus herramientas y la sostenibilidad a largo plazo.

La visión que propone GitHub coloca a la IA —propietaria, corporativa, centralizada— como el núcleo del desarrollo futuro. Esto genera inquietud en comunidades que defienden la transparencia del código, la autonomía de sus herramientas y la sostenibilidad a largo plazo. La percepción de abandono: Cuando errores básicos en GitHub Actions duran años sin resolver, los mantenedores interpretan que la plataforma que centraliza el 90% de su infraestructura ya no prioriza su fiabilidad. A ojos de muchos, GitHub cuida más a Copilot que a los desarrolladores que mantienen proyectos reales.

Los números de Microsoft: por qué la IA domina la agenda

Mientras tanto, GitHub presume cifras que explican el entusiasmo corporativo:

En 2024, GitHub Copilot representó el 40% del crecimiento anual de ingresos de la empresa.

de la empresa. Microsoft reportó más de 1,3 millones de suscriptores de Copilot , creciendo un 30% trimestre a trimestre.

, creciendo un 30% trimestre a trimestre. En 2025, Nadella afirmó que ya había más de 15 millones de usuarios de Copilot, cuatro veces más que el año anterior.

Para una empresa, estos números no dejan lugar a duda: la IA ya no es una 'apuesta', es la mina de oro del momento, por mucho que se quejen algunos responsables de grandes proyectos 'open source'.

