Cinco repositorios de GitHub tan buenos que son imprescindibles si estás aprendiendo o te dedicas a programar

Hay centros, libros, cursos online o presenciales... en definitiva, existen un montón de recursos para aprender a programar en cualquier lenguaje, a cualquier nivel e incluso tengas el presupuesto que tengas (sin ir más lejos, aquí tienes una buena selección de cursos de programación online y gratis), pero elijas lo que elijas, has de tener algo claro: a programar solo se aprende programando y es una habilidad progresiva.

Vamos, que cuanto más programes, más sabrás y siempre vas a tener que recurrir a un apoyo, ya sea a tu compi senior, a tu superior, a internet o hasta a la inteligencia artificial. Una de las webs de referencia para encontrar recursos y ayuda es GitHub, pero el problema es que su contenido es tan inmenso que a veces encontrar lo que buscas puede llevarte algo de tiempo. Así que el influencer tech y software engineer Brais Moure ha curado una cuidada lista de repositorios para programación en GitHub sencillamente imprescindible para programación.

Los mejores repositorios de GitHub para programación

Roadmap SH. Aglutina hojas de ruta completas, artículos, frameworks y recursos impulsados por la comunidad para devs en diferentes lenguajes de programación.

Coding Interview University. Si quieres convertirte en dev de forma autodidacta, este repositorio está creado precisamente para tal fin por el estudiante que siguiendo este método logró ser contratado por Amazon como ingeniero de desarrollo de software. (esta persona estudiaba de 8 a 12 horas al día durante varios meses, pero cuenta cómo tras su experiencia, ha ido cribando con lo importante). Ojo porque hay valiosa información para entrevistas de trabajo de big tech como Amazon, Facebook, Google o Microsoft.

Awesome es, como su nombre indica, un repositorio sencillamente espectacular de recursos para devs.

freeCodeCamp cuenta en su haber con la lista más larga de cursos gratis de desarrollo de software, ideal para picotear y descubrir alguno que nos interese independientemente del lenguaje, disponibilidad y recursos.

Free Programming Books. Si prefieres aprender a la vieja usanza, esto es, con libros de texto, aquí vas a encontrar más de 3000 diferentes completamente gratis sobre programación.

