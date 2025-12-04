Despiden a una mujer en Alicante sin indemnización por llegar temprano a su puesto. Un abogado explica la lógica que hay detrás

Una mujer en Alicante ha sido despedida de la empresa donde trabajaba por llegar demasiado temprano al trabajo. De hecho, el despido ha sido sin indemnización. Y el abogado laboralista Juanma Lorente ha analizado el caso para explica la lógica que hay en ese despido que se ha viralizado. Cabe recordar que el juez ha considerado el despido como procedente, avalando la decisión de la empresa.

La mujer de Alicante trabajaba en una empresa de paquetería y era normal en sus rutinas llegar a la empresa entre 30 y 45 minutos antes del comienzo de su turno. Es importante decir que su jefe le advirtió varias veces que no quería que llegase al trabajo con antelación, pero ella seguía haciéndolo.

Y, precisamente, esa desobediencia es lo que ha llevado a que el despido esté justificado por el juez. Incumplir las normas del jefe había llevado a acumular varias faltas y eso llevó al despido justificado. Según la sentencia es "una falta grave que afecta además a la relación de confianza y de lealtad entre el empleado y la empresa”. En resumen, es un incumplimiento horarios como puede ser llegar tarde.

Un vistazo a… Cómo solicitar el CERTIFICADO DIGITAL de PERSONA FÍSICA de la FNMT

Qué dice el abogado

El abogado laboralista Juanma Lorente ha explicado en sus redes sociales que aunque el caso es estrambótico, hay que tener en cuenta que "la empresa le había dicho varias veces que no llegara antes, que llegara a su hora".

Por tanto, la mujer estaba desobedeciendo las normas de la empresa y por ello, “tiene todo el sentido del mundo que la empresa haya despedido a la trabajadora por llegar demasiado pronto a su trabajo”.

Si no acatamos lo que la empresa dice realmente estamos cometiendo una falta”. Cuando el incumplimiento es reiterado, la falta “se convierte en falta muy grave y merecedora de despido”.

Imagen | Foto de Donald Wu en Unsplash

En Genbeta | “La gente está muy enfadada”: se está produciendo un cambio mundial en cómo los jefes despiden a sus trabajadores