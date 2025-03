“La gente está muy enfadada”: se está produciendo un cambio mundial en cómo los jefes despiden a sus trabajadores

Hace unos días, en el cumpleaños de una amiga, que cumplió 40, decía otra amiga que no se imaginaba que la llegada a esta década sería como está siendo. Y eso arrancó una interesante conversación sobre en qué punto estamos, cómo nos imaginábamos hace años y cómo se diferencia nuestra vida de otras generaciones mayores.

Una de las conclusiones es que vivimos muy condicionados por la inestabilidad laboral actual. Personalmente conozco a varias personas que han sido despedidas de sus trabajos tras muchos años en esos puestos y, además a veces de malas formas.

Sobre esto ha hecho un reportaje la CNBC con iniciativas de personas sobre este tema. Por ejemplo, Melanie Ehrenkranz que lleva una década trabajando en medios donde ha visto a innumerables amigos inteligentes y creativos perder sus trabajos durante despidos masivos.

Cuando le ocurrió también a ella en 2023, surgió una idea: Ehrenkranz decidió crear un recurso para que las personas que atraviesan despidos puedan hablar sobre los aspectos espinosos de recibir la noticia. Se puede hablar de despidos de maneras inhumanas como por videollamada y la gente puede compartir cotilleos de la empresa con excompañeros, entre otros asuntos.

Un vistazo a… 'Sgroogled.com': cuando MICROSOFT lanzaba anuncios ANTI-GOOGLE

Cómo es esta plataforma

Así, la mujer en agosto de 2024, lanzó Laid Off, un boletín informativo de Substack que pretende ser "el lugar más genial de internet para hablar sobre ser despedido". Gestiona el boletín además de su trabajo como jefa de contenido y comunidad en Business Class, que ofrece cursos en línea para emprendedores.

Los lectores de Laid Off, que ya son más de 6000 y siguen creciendo, reciben semanalmente reportajes destacados sobre las historias de despidos de otras personas y cómo las están gestionando. De todos modos, el objetivo no es que sean lecturas deprimentes, sino para poder compartir.

La mayoría de los lectores de Laid Off trabajan en el sector tecnológico, medios de comunicación, atención médica, publicidad y, por último, comercio minorista. La mayoría habla sobre su despido en 2024: desde casa por Zoom, en una conferencia telefónica grupal o por correo electrónico.

Muchos respondieron a la reciente encuesta de Ehrenkranz y afirmaron que unirse a la comunidad de Laid Off les ha proporcionado un espacio catártico, casi divertido, para reflexionar sobre la experiencia en grupo. “No quiero que esto sea deprimente ni sombrío”, dice Ehrenkranz.

Dejar la vergüenza a un lado

Espera que los lectores vean a "toda esta gente tan inteligente, genial y exitosa" contando sus historias con sus propias palabras. "Todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Puede que estuviéramos en la cima de nuestro potencial. Nos han despedido".

Cree que así la gente puede dejar de culparse por sus despidos comprendiendo que el sector empresarial se ha ido deshumanizando. Así, comenta la emprendedora, "la vergüenza está dando paso a la ira justificada. Las conversaciones muestran un cambio en el contexto de los despidos" y ella ha visto a mucha gente enfadada.

En Estados Unidos no solo las empresas privadas están despidiendo en masa aunque tengan muchas ganancias, sino que el hombre más rico del mundo, Elon Musk, está recortando masivamente empleos del sector público y de maneras muy agresivas. Quienes recibieron cartas de despido no se han marchado en silencio, y en ocasiones han cuestionado públicamente las evaluaciones de su trabajo. Esto lo vimos hace unos días con ex empleados de Meta.

Historias desde Google

Muchas son las historias que comparte y vamos a quedarnos con esta de Silvia Rodríguez, exdirectora creativa de Google, quien se enfocaba en las audiencias multiculturales y que fue despedida cuando Google decidió deshacerse de las iniciativas de diversidad, inclusión e inclusión (DEI).

Silvia Rodríguez, de 34 años, dirigió la estrategia creativa en Google para importantes clientes de YouTube, con un enfoque en audiencias multiculturales. Impulsó una inversión incremental de 2,7 millones de dólares, atribuida al trabajo con la audiencia hispana, solo en 2023. En enero de 2024, fue despedida junto con otras 15 personas de su equipo de 60 personas como parte de una reestructuración de la empresa. Había trabajado allí durante dos años.

"Es realmente lamentable ver que los equipos enfatizan las iniciativas multiculturales y de diversidad, inclusión y inclusión (DEI) y, en cuanto hay que hacer un recorte, esos son los primeros en desaparecer", expica Silvia.

Añade que los directores ejecutivos de las empresas tecnológicas que se oponen y desmantelan sus programas de diversidad en favor de la contratación basada en el mérito están equivocados. Para los despidos cuenta que empezaron a programar reuniones de 10 minutos en los calendarios de los empleados. Algunas en persona, otras por vídeo y les leían un documento anunciando el despido.

El director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, asistió a la toma de posesión de Trump. Trump ha estado desmantelando e interrumpiendo activamente las iniciativas de DEI a nivel federal. En respuesta, las empresas han comenzado a distanciarse de las prácticas de DEI. La profesional afirma que no es sorprendente porque ella había visto en la empresa cómo el equipo de ventas prácticamente había eliminado a su equipo multicultural.

"Creo que lo que he aprendido de esto es que estas grandes corporaciones simplemente siguen las modas. Tras 2020, centrarse en este sector [DEI] resultó muy rentable y bien percibido, por lo que todos comenzaron a contratar, a establecer objetivos ambiciosos y a beneficiarse de las buenas relaciones públicas". Y esto ha cambiado con el nuevo discurso público.

En Genbeta | Hemos comparado a GPT-4 en ChatGPT con el nuevo Gemini Pro en Google Bard: estos son los puntos fuertes de cada uno