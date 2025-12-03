Alguien ha probado el nuevo Explorador de Windows 11 que Microsoft prometió acelerar. La conclusión: el de Windows 10 sigue siendo más rápido

Es una de las quejas más recurrentes desde el lanzamiento de Windows 11 en 2021: el Explorador de Archivos se siente pesado. Microsoft, consciente del problema, prometió que al sistema llegarían actualizaciones con una optimización de código para reducir la latencia. Sin embargo, la realidad ha chocado con las promesas. En Windows Latest han probado la implementación actual de los cambios prometidos por Microsoft con resultados... decepcionantes.

La prueba del algodón: el cronómetro no miente. Al poner frente a frente un equipo con PC con Windows 10 (y 2GB de RAM y 1.5 GB de almacenamiento) y otro con la última versión de Windows 11, la disparidad es evidente. Windows 11, incluso con las mejoras sufre pequeños retrasos perceptibles al abrir carpetas o cargar el menú contextual.

La razón técnica reside en la arquitectura de la interfaz: Windows 11 envuelve el núcleo del explorador en una capa moderna basada en XAML y el SDK de Windows App. Esta capa, necesaria para la estética actual, añade una sobrecarga de procesamiento que ralentiza la respuesta frente a la estructura más directa y ligera del viejo sistema (ahora sin soporte).

Hay una buena noticia. La buena noticia de las pruebas es que comparando Windows 11 contra Windows 11 sin esta nueva optimización, el sistema sí es algo más rápido. Eso sí, para notarlo hay que ir a vídeos a cámara lenta. Pero es igualmente importante: a cámara lenta es como se observa mucha de la lentitud que percibimos sin muchas veces saber poner nombre a lo que vemos. En las pruebas de Windows Latest, el Explorador también es más rápido cuando hay carga extra (16 pestañas de Esge abiertas), y el coste en recursos no es muy grande: 35 MB de RAM extra frente a las precarga desactivada.

Un "viejo truco" en lugar de optimización real. Ante la dificultad de aligerar esa carga de código de forma natiral, Microsoft ha optado por una vía alternativa que ha encendido las alarmas en la comunidad técnica: la precarga. En la versión que ha probado Windows Latest Microsoft ya está experimentando con mantener el proceso del Explorador abierto en segundo plano permanentemente en la memoria RAM desde el arranque del PC. El objetivo de hacerlo más instantáneo está funcionando respecto a versiones anteriores de 11, aunque no sea así contra Windows 10.

Críticas de peso a la ineficiencia. Esta estrategia de usar recursos del sistema (RAM y CPU) para maquillar la falta de optimización recibió críticas. Steven Sinofsky, expresidente de la división de Windows y responsable de Windows 7, expresó que la medida le parecía incomprensible: "Precargar en la era de los SSD en el 100% de las máquinas es súper extraño. Literalmente no logra nada". Su argumento es técnico: con los actuales discos SSD NVMe, que leen a miles de megas por segundo, el Explorador debería abrirse instantáneamente por fuerza bruta. Si no lo hace, el fallo es del software, no del tiempo de carga. Hay históricos que proponen soluciones.

"No precarguéis la basura". A la crítica se sumó Tim Sweeney, CEO de Epic Games, con un mensaje directo a los ingenieros de Microsoft: "Quitadle el bloatware, chicos, no precarguéis la basura". Para quien no quiera la precarga, como pice Sweeney, también hay buenas noticias: según Windows Latest, basta con desactivar la función "Activar precarga de ventanas para tiempos de lanzamiento más rápidos", disponible en las opciones de carpeta.

