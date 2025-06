Microsoft dice que Windows 11 es más rápido y eficiente que Windows 10. Sus números tienen (mucho) truco

En las últimas horas, Microsoft ha tomado una decisión trascendental para los usuarios que siguen utilizando Windows 10 (la mayoría a día de hoy): ampliará el soporte de seguridad un año más. Eso sí, con condiciones. Para poder acceder a ese año adicional de parches, los usuarios deberán iniciar sesión con una cuenta de Microsoft o pagar 30 dólares.

Pero esto no significa que Microsoft vaya a frenar su campaña para posicionar a Windows 11 como el sistema operativo que todos deberían tener instalado. Y, en ese intento, ha publicado una entrada en su blog corporativo titulada "Mantente seguro con Windows 11 [...] antes de que finalice el soporte de Windows 10". En ella se destacan supuestas ventajas de rendimiento, como que Windows 11 es hasta 2,3 veces más rápido que Windows 10 en los ordenadores que lo instalan. Lo dicen con la siguiente frase:

De hecho, los PC con Windows 11 son hasta 2,3 veces más rápidos que los PC con Windows 10.

El problema es que, al analizar las pruebas que supuestamente respaldan esa afirmación, surgen serias dudas.

Comparación entre sistemas... con hardware completamente diferente

Microsoft afirma haber obtenido este resultado usando la prueba de rendimiento Geekbench 6 Multi-Core. Sin embargo, las comparaciones no se han realizado en igualdad de condiciones. Mientras que Windows 11 se ha probado en dispositivos con procesadores Intel de 12ª y 13ª generación, Windows 10 se ha enfrentado al test usando chips de 6ª, 8ª, 10ª y 11ª generación. Es decir, se compara un procesador de 2015 con otro de 2022 si vemos los extremos.

La diferencia de rendimiento es evidente, pero no puede atribuirse únicamente al sistema operativo. La comparación, simplemente, no es justa ni válida desde un punto de vista técnico.

Microsoft toma como referencia para su dato de “2,3 veces más rápido” estos dos modelos:

Con Windows 10: se ha usado un Intel Core i7-8750H.

Con Windows 11: utilizado un Intel Core i7-1355U.

No solo son generaciones completamente distintas, sino que tampoco se indica si ambos equipos tenían la misma cantidad de RAM, almacenamiento o condiciones de uso. Esto hace que el dato de "2,3 veces más rápido" quede en papel mojado, porque lo mismo ocurre con el resto de dispositivos a comparar.

Podríamos llegar a pensar que los portátiles con Windows 10 sus procesadores no eran compatibles con Windows 11, y por eso no pudieron hacer la comparación real. Pero en realidad, cogiendo un ejemplo como el Intel Core i7-8750H comentado más arriba, en su propia web se categoriza como un procesador compatible con Windows 11. Así que no serviría de excusa.

También ‘mejora’ la batería… pero con la misma trampa

En la misma línea, Microsoft afirma que los ordenadores con Windows 11 tienen hasta 2,7 horas más de autonomía de media que los que usan Windows 10. Lo demuestra con un ejemplo:

Ordenador 8 con Windows 10: Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU 1.60GHz

Ordenador 10 con Windows 11: Intel(R) Core(TM) i7-1065G7 CPU 1.30GHz

La diferencia de batería es de 4,36 horas, pero de nuevo se omiten detalles clave como la capacidad de las baterías o el uso específico en cada caso. Y, nuevamente, son ordenadores diferentes, no el mismo hardware actualizado con un nuevo sistema operativo.

De esta manera, vemos que pese a que quieren comparar los ordenadores, la verdad es que la campaña deja entrever que Windows 11 es más potente que Windows 10. Un truco que tratará de enamorar a sus usuarios.

Una estrategia inconsistente

La estrategia de Microsoft es clara: quiere convencer a los usuarios de que deben dar el salto a Windows 11. Y lo está intentando no con comparativas entre sistemas operativos en igualdad de condiciones, sino comparando ordenadores nuevos con Windows 11 frente a ordenadores antiguos con Windows 10. Algo que no demuestra nada relevante sobre el rendimiento del software como tal.

Esta técnica, aunque pueda funcionar de cara al marketing, carece de rigor técnico. Un PC más moderno, con procesadores más eficientes y componentes optimizados, evidentemente será más rápido y con mejor autonomía... independientemente del sistema operativo.

Mientras tanto, los usuarios de Windows 10 tienen ahora un respiro de un año más, hasta octubre de 2026, para seguir recibiendo parches de seguridad. Pero deberán elegir entre dos opciones: usar una cuenta de Microsoft o pagar por el soporte extendido.

Sea cual sea la elección, parece que Microsoft seguirá intentando empujar a sus usuarios hacia Windows 11. Aunque para ello tenga que maquillar un poco los resultados.

En Genbeta | Microsoft te permite instalar Windows 10 y 11 completamente gratis y de manera indefinida: así puedes entrar en su modo evaluación