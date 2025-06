Me he pasado de Windows 10 a Windows 11 y me preguntan cuál prefiero: me da igual (si se cumplen tres condiciones)

Desde que recientemente cambié de PC y dejé de lado mi Windows 10 IoT LTSC por un Windows 11 (utilizando, eso sí, la única versión del mismo que es, al mismo tiempo, 'customizada' y fiable), me han preguntado ya unas cuantas veces que cuál prefiero, ¿Windows 10 o Windows 11?

Y entiendo la curiosidad. Pero la verdad es que, tras un par de semanas conviviendo con él a diario, mi respuesta sigue siendo sorprendentemente sencilla. Casi decepcionante para quien preguntase buscando que me posicionara en algún lado del ring imaginario entre ambas ediciones de Windows.

Me da exactamente igual.

No porque no tenga opinión y use lo primero que me pongan delante, sino porque me he dado cuenta de que al final todo se reduce a poder cumplir tres condiciones mínimas y muy concretas.

Y cuando se cumplen, tanto Windows 10 como Windows 11 dejan de ser ese campo de batalla de debates eternos, y se convierten simplemente en lo que necesito: un sistema operativo que no estorbe demasiado.

Condición 1: Poder quitarles el bloatware a ambos

Mi Windows 11 MicroWin, recién instalado. Libre de basura.

Llámalo "experiencias enriquecidas", "servicios sugeridos", o simplemente "basura que nadie pidió, pero viene preinstalada". Microsoft sigue con la manía de inflar sus sistemas con apps y servicios que no tienen razón de existir en una instalación por defecto. OneDrive, Xbox Game Bar, Candy Crush, Cortana, widgets… lo mismo da que estemos hablando de Windows 10 que 11.

En un caso (Windows 10), esto lo logré recurriendo a una versión oficial de Microsoft (el citado IoT LTSC), aunque la propia compañía no ponga fácil a los usuarios domésticos acceder a esta versión aligerada de Windows.

En el otro caso (Windows 11), tuve que recurrir a MicroWin, una versión alterada mediante la herramienta popular 'open source' WinUtil. En ambos sistemas operativos, me permite decir "hasta aquí" y quedarme sólo con un Windows limpio y sin florituras. Qué más dará 10 u 11.

Condición 2: Poder disfrutar de una interfaz 'clásica'

Vale, lo reconozco, no me desagradan nada las esquinas redondeadas de Windows 11. Pero globalmente, prefiero la interfaz de Windows 10: odio el nuevo menú de inicio de Windows 11 (y no sólo que esté centrado), y odio aún más ese menú contextual tan cuqui que se han sacado de la manga (y que casi siempre te obliga a recurrir a 'Mostrar más opciones').

Así que mi segunda condición es que pueda instalar StartAllBack en Windows 11 para disfrutar de una experiencia de usuario similar a la que venía disfrutando en Windows 10.

Con StartAllBack, convierto Windows 11 en lo que debería haber sido desde el principio: un sistema moderno, sí, pero sin reinventar lo que ya funcionaba. Lo mismo que hacía Classic Shell en su día, pero con esteroides. Así que, mientras pueda instalar esta joya y volver al 'estilo clásico', no tengo ningún problema en usar Windows 11.

Condición 3: Poder usar una cuenta local de usuario (sin pelearme con el sistema)

Y no hay dos sin tres. Porque no sé tú, pero yo no quiero vincular mi PC personal a una cuenta de Microsoft. No quiero que mis archivos estén en OneDrive por defecto, ni que el sistema intente sincronizar mis ajustes entre dispositivos que no existen. No necesito que mi sesión de usuario pase por los servidores de Redmond cada vez que inicio.

Solo quiero lo de siempre: ponerle un nombre a mi usuario, una contraseña (o no), y ya. Como la primera vez que usé Windows en 1999, gracias. Y quiero lograrlo sin recurrir a mil trucos que Microsoft va desactivando al poco tiempo. De nuevo, eso lo ofrece por defecto Windows 10 IoT, pero en Windows 11 he tenido que lograrlo con MicroWin.

Pero, mientras pueda seguir entrando en mi sistema con un usuario local, sin que nadie me exija iniciar sesión con "micorreo@outlook.com", todo bien.

Entonces… ¿mejor uno que otro, no?

Pensarás que, como en un caso pido cosas que vienen de serie en el sistema, y en el otro tengo que recurrir a herramientas de terceros, técnicamente veo con mejores ojos Windows 10. Bueno, también he tenido que 'dar menos vueltas' para poder usar Windows 11 Pro que la oscura versión minoritaria de Windows 10 que venía usando hasta ahora, una cosa por otra.

Pero, de verdad, prefiero que te quedes con esto: si puedo quitar lo que sobra y añadir lo que falta, me valen ambos. Windows 10 LTSC me dio estabilidad, silencio, rendimiento. Y ahora, tras haberle hecho cirugía mayor a Windows 11, estoy disfrutando de una experiencia similar… solo que menos problemas de compatibilidad a medio y largo plazo.

