Mi PC es un búnker de la privacidad: esto es todo lo que he instalado (y quitado) para tener Windows limpio y seguro

A pesar de que siempre he sido consciente de los riesgos que existen a la hora de usar cualquier ordenador o dispositivo conectado a Internet, nunca había pasado a la acción de forma tan contundente como tras ver lo que le sucedió a un buen amigo. Un cookie stealer se coló en su ordenador, invadió todas sus cuentas en redes sociales y, para colmo, le birlaron una cantidad nada despreciable de su cuenta bancaria.

Esa historia fue mi punto de inflexión: decidí convertir mi PC en un auténtico búnker de la privacidad.

Empezando de cero: Windows limpio y sin ataduras

La compra de un nuevo SSD fue la excusa perfecta para empezar de cero. En lugar de migrar el sistema operativo anterior con todas sus configuraciones (y posibles vulnerabilidades), opté por instalar Windows 10 desde cero. Pero no de cualquier manera.

Soy consciente de que algunos de vosotros dirán que Windows y privacidad no pueden ir de la mano, y lo entiendo. Ahora que Linux ya puede ser un sistema operativo también pensado para el gaming gracias a Valve y a Proton, me estoy replanteando el cambio, pero tiempo al tiempo.

El primer paso fue desactivar todo vínculo con Microsoft. Muchos no lo saben, pero podemos usar Windows sin una cuenta de Microsoft. Aunque en el caso de Windows 11, Microsoft ha limitado esto, todavía existen bastantes opciones para hacerlo. En mi caso procedí con un truco sencillo pero efectivo: desconecté el cable Ethernet durante la instalación. Al no detectar Internet, Windows ofreció la opción de crear una cuenta local. Mi ordenador de sobremesa no tiene WiFi, así que fue tan simple como desenchufar un cable para evitar estar atado a una cuenta de Microsoft para utilizar mi propio PC.

Para sorpresa de nadie, Windows viene cargado de aplicaciones que jamás utilizamos y procesos que envían constantemente información sobre nuestro uso a Microsoft. Para eliminar todo ese "exceso de equipaje", utilicé Win11Debloat, una herramienta imprescindible que ya hemos mencionado otras ocasiones en Genbeta y que permite eliminar aplicaciones preinstaladas, así como desactivar la telemetría que Windows envía constantemente. También usé el script de Chris Titus para instalar aplicaciones de golpe, usando Winget.

El resultado fue inmediato: un sistema operativo notablemente más ligero y rápido. Incluso el buscador de la barra de tareas dejó de enviar mis consultas a Bing sin depender de conexión a Internet (aunque prefiero Everything para buscar archivos en local). Mi ordenador ahora arranca en segundos, y la sensación de control sobre mi propio dispositivo es incomparable.

Firefox + Betterfox: navegación blindada

Me deshice de Chrome instantáneamente. Su voracidad por los datos y su vinculación con el ecosistema Google lo convertían en una amenaza para mi nueva filosofía de privacidad. En su lugar, instalé Firefox con la modificación Betterfox, una configuración que optimiza el navegador para maximizar la privacidad sin sacrificar el rendimiento.

Extensiones: uBlock Origin, Violent Monkey y Dark Reader (esta última para pasar las webs en modo oscuro)

La clave de mi configuración de navegación está en dos extensiones fundamentales:

uBlock Origin con el filtro personalizado "HaGeZi's Pro mini DNS/Browser Blocklist", que bloquea rastreadores, anuncios y scripts maliciosos. Eso sí, lo tengo configurado para desactivarse en aquellas webs que quiero apoyar mediante publicidad

con el filtro personalizado "HaGeZi's Pro mini DNS/Browser Blocklist", que bloquea rastreadores, anuncios y scripts maliciosos. Eso sí, lo tengo configurado para desactivarse en aquellas webs que quiero apoyar mediante publicidad Violent Monkey con el filtro "Adguard Extra", una capa adicional de protección, que nunca está de más, y que me ayuda para aquellos sitios web más persistentes con la publicidad.

Además, configuré Firefox para que elimine todas las cookies automáticamente al cerrar el navegador. Sí, es un poco más incómodo tener que iniciar sesión cada vez en servicios como el correo electrónico o redes sociales, pero tras ver cómo funcionan los cookie stealers, prefiero ese pequeño inconveniente a una brecha de seguridad.

Aunque no la uso constantemente, también tengo instalada una VPN para aquellos momentos en que necesito una capa extra de anonimato. Por ejemplo, cuando me conecto a redes WiFi públicas desde mi portátil o cuando quiero evitar el rastreo por geolocalización de mi proveedor de Internet o de los servidores de las webs que visito.

Viva el software libre

Everything es una de las apps que he rescatado y que llevo años usando para buscar archivos en local rápidamente

El último paso en mi proceso de "desmicrosoftización" fue abandonar Office. Tras años pagando por una suite ofimática, descubrí que LibreOffice cubre todas mis necesidades profesionales sin coste alguno y, lo más importante, sin vincularme a una cuenta de Microsoft ni almacenar mis documentos en la nube.

Este cambio hacia el software de código abierto ha sido revelador. Siempre he tenido alguna que otra herramienta basada en código abierto en mi ordenador, pero ahora dependo mucho más de ellas, y aquí no habla el aspecto económico, sino la sensación de libertad digital que proporcionan. LibreOffice, Everything como buscador local en la barra, OpenHardwareMonitor o Playnite para tener fichada mi biblioteca de juegos, son algunos ejemplos.

¿Merece la pena tanto esfuerzo?

Después de todas estas pequeñas modificaciones, mi experiencia ha cambiado radicalmente. Mi ordenador funciona notablemente más rápido, me siento menos observado y tengo la tranquilidad de haber reducido considerablemente mi superficie de ataque. Evidentemente hay más puntos que considerar y no es un sistema infranqueable, pero el simple hecho de tener un mayor control sobre mi dispositivo hace que duerma mucho más a gusto por las noches.

Lo mejor de todo es que estas medidas no requieren conocimientos avanzados de informática, sino que cualquiera puede tener acceso a todas las herramientas que he mencionado. Y voy a serte honesto, mi día a día ahora con esta configuración es prácticamente idéntico al de antes, pero infinitamente más privado y seguro.

