Windows 7 tardaba medio minuto más en arrancar si no usabas una imagen como fondo de pantalla. Un ingeniero de Microsoft explica por qué

En 2009, inmediatamente después del lanzamiento de Windows 7, algunos usuarios comenzaron a notar un comportamiento peculiar durante el proceso de inicio de sesión...

...si habían configurado un color sólido como fondo de escritorio en lugar de una imagen, el sistema mostraba la pantalla de bienvenida durante medio minuto extra antes de proceder cargar el escritorio, incluso en equipos potentes que no deberían haber tenido ningún problema de rendimiento.

Un comportamiento, sin duda, inusual y que cabreó bastante a los usuarios hasta que finalmente fue solventado por Microsoft. Pero... ¿qué lo causaba?

Raymond Chen, ingeniero de las antiguas versiones de Windows, lo explica en su blog... no sin antes dejar claro que él, "personalmente" usa "un fondo de color sólido", el histórico verde azulado que "fue el valor predeterminado en Windows 95".

En su artículo, Chen detalla que el medio minuto de tardanza se manifestaba únicamente bajo ciertas condiciones:

El equipo utilizaba Windows 7 o Windows Server 2008 R2.

Se había configurado un color sólido como fondo de escritorio.

como fondo de escritorio. El servicio Desktop Window Manager Session Manager estaba activado.

estaba activado. El usuario iniciaba sesión localmente (no por Escritorio Remoto).

¿Qué causaba realmente el problema?

Cuando un usuario inicia sesión, Windows no solo verifica sus credenciales, sino que también debe preparar todo el entorno gráfico: barra de tareas, iconos, servicios, fondo de escritorio, entre otros. Una vez que todos estos componentes informan que están listos, Windows procede a abandonar la pantalla de bienvenida y mostrar el escritorio.

El problema surgía cuando uno (o dos) de estos componentes no envíaba su "señal de preparado". En ese caso, el sistema esperaba un máximo de 30 segundos antes de continuar de todos modos.

El bug en el fondo de pantalla

En versiones iniciales de Windows 7, el código responsable de establecer el fondo de escritorio estaba diseñado así:

InitializeWallpaper() {

if (wallpaper bitmap defined) {

LoadWallpaperBitmap();

}

}



Y luego:

LoadWallpaperBitmap() {

locate the bitmap on disk;

load it into memory;

paint it on screen;

Report(WallpaperReady);

}



El problema: tal y como estaba escrito (vinculando la señal de 'WallpaperReady' con el proceso 'LoadWallpaperBitmap'), si no había un archivo de imagen (bitmap) definido (como es el caso cuando se usa un color sólido), el paso 'Report(WallpaperReady)' nunca se ejecutaba. Como resultado, el sistema seguía esperando una señal que jamás llegaría.

La trampa de los iconos ocultos

Un segundo problema muy similar se daba cuando se habilitaban políticas como "Ocultar todos los iconos del escritorio". Como en el caso anterior, el arranque de Windows tenía un mecanismo que esperaba una señal de 'estoy listo, ya puedes seguir cargando' por parte del componente encargado de cargar los iconos.

Pero al poner la señal 'Report(DesktopIconsReady)' dentro de un bloque condicional 'if (desktop icons allowed by policy)', dicha señal nunca llegaba a darse y, como resultado, el sistema seguía esperando una confirmación que nunca llegaba... lo que se traducía en otra espera innecesaria de 30 segundos.

¿Cómo se arregló?

Microsoft abordó el problema mediante una actualización publicada en noviembre de 2009. Esta solución corregía el error en el código para que enviara correctamente la señal de preparación incluso cuando se usaba un color sólido como fondo. Hasta ese momento, los usuarios podían aplicar dos soluciones provisionales:

Usar una imagen como fondo, incluso si consistía en un bitmap de un solo color. Modificar el Registro de Windows para cambiar el valor de 'DelayedDesktopSwitchTimeout', que establecía cuánto tiempo espera Windows antes de forzar el cambio desde la pantalla de bienvenida, permitiendo así reducir el número de segundos de 30 a, por ejemplo, 5.

¿Qué hemos aprendido hoy?

Al final, lo que parecían ser meros detalles estéticos —usar un fondo de color sólido, u ocultar los iconos del Escritorio— resultaron ser decisiones con un impacto notable en el rendimiento de inicio de Windows 7.

Este incidente resalta una lección fundamental en el desarrollo de software: el manejo de excepciones y casos atípicos no debe ser una ocurrencia tardía. En este caso, las presuposiciones de los programadores sobre el uso de configuraciones poco convencionales se tradujo en un error de lógica por parte del sistema operativo.

