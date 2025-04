Pinball era uno de los juegos más míticos de Windows hasta que Microsoft lo eliminó. Tenían sus razones

Durante años, hubo un juego que fue sinónimo de entretenimiento casual para millones de usuarios de Windows: 3D Space Cadet Pinball. Inconfundible por su mesa futurista, su música y sus efectos sonoros, este pequeño pero carismático juego (que no era sino una demo de un juego mayor) vino preinstalado en varias versiones del sistema operativo, desde Windows 98 hasta Windows XP.

Sin embargo, desapareció sin dejar rastro (y sin mediar explicación oficial) con la llegada de Windows Vista. ¿Por qué Microsoft decidió eliminar uno de sus juegos más queridos? Pues hay toda una historia detrás de esta decisión....

Un clásico que nació por accidente

3D Space Cadet Pinball formaba parte de un paquete de juegos desarrollado por la empresa Maxis (sí, los creadores de SimCity) para la colección 'Microsoft Plus! para Windows 95'. Su inclusión en versiones posteriores de Windows logró que, para muchos usuarios (especialmente los que usaban sus PCs sin acceso a Internet), este juego se convirtió en una de las formas preferidas de pasar el rato ante la pantalla.

El misterio la bola fantasma del pinball

3D Space Cadet Pinball no fue eliminado por desinterés de Microsoft en el juego, ni por razones económicas. Aunque, como recogen estos comentarios, se llegó a especular con que se debía a una mera expiración de la licencia.

En realidad, el Pinball fue un símbolo de una época al que los cambios tecnológicos le pasaron por encima (ayudados por malas prácticas de sus desarrolladores originales, eso es cierto).

Retrocedamos unos años. El gran golpe a la existencia de Pinball llegó con la transición de Windows a sistemas de 64 bits: durante el desarrollo de Windows XP 64-bit Edition, Microsoft tuvo que portar millones de líneas de código de 32 a 64 bits. Uno de los programas que no sobrevivió bien esta migración fue Pinball.

El problema era desconcertante: la detección de colisiones fallaba por completo. Al iniciar una partida, la bola simplemente atravesaba el émbolo, los bumpers, y desaparecía por el borde inferior de la mesa. El juego se volvía injugable.

Esto no hubiera pasado de ser una mera curiosidad... si no hubiera sido porque nadie dentro de Microsoft entendía cómo funcionaba el código original, ya que había sido desarrollado años atrás por un tercero y carecía prácticamente de comentarios o de documentación adecuada.

Raymond Chen (un veterano desarrollador de Microsoft que años después explicó lo ocurrido en su blog) intentó depurar el código junto a un colega, pero ni siquiera pudieron encontrar dónde estaba el detector de colisiones.

Ante la imposibilidad de resolver el problema en un mar de código ilegible y con otros millones de líneas más prioritarias por portar, Microsoft tomó una decisión pragmática: eliminar Pinball de Windows Vista.

¿Y por qué no liberar el código?

Ante la desaparición de Pinball, muchos usuarios pidieron a Microsoft que liberara su código fuente para mantenerlo con vida. Pero eso no era posible. El código de Pinball no pertenecía legalmente a Microsoft: había sido licenciado de otra empresa. Así que cualquier iniciativa para revivir oficialmente el juego requería tratar directamente con el desarrollador original, algo que no ocurrió.

El Pinball que corría demasiado

Curiosamente, Windows XP (en su versión de 32 bits) podría haber carecido también del juego, pues al implementar el juego en aquella popular versión del sistema operativo apareció otro bug: llegaba a funcionar a más de un millón de fotogramas por segundo (fps) en los equipos modernos del momento.

Esto no fue ninguna hazaña de la optimización de software, sino un mero descuido: el motor del juego estaba programado para renderizar la mayor cantidad de frames posible, sin límite alguno. Esto hacía que, incluso en tareas triviales como mover la bola, el juego consumiera el 100% del CPU, afectando el rendimiento general del sistema.

Fue también Chen quien explicó en su blog cómo, en esa ocasión, pudieron resolver el problema añadiendo un limitador de velocidad que redujo la tasa de fotogramas a 120 fps:

"Ahora puedes jugar Pinball mientras esperas a que tu documento se imprima sin que se resienta la velocidad de impresión".

Años después

Aunque Pinball desapareció con Windows XP, su legado ha perdurado. Hoy en día existen múltiples formas de jugarlo en sistemas modernos, desde emuladores hasta versiones adaptadas por fans. Incluso hay tutoriales que explican cómo instalar 3D Space Cadet Pinball en Windows 10 y 11. Al final, este juego se ha convertido en una cápsula del tiempo para nostálgicos de una era ya pasada de la informática personal.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

