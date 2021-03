Cómo jugar al Solitario Spider, Buscaminas, Pinball y más en Windows 10 y online

Hay juegos del ordenador que no pasan de moda y que van resistiendo al paso de los años y de las novedades que incluye Windows 10, las aplicaciones móviles o las páginas de juegos online cada vez más sofisticadas. El Solitario, Solitario Spider, Buscaminas, Pinball o el Corazones son pruebas de ello.

Sin embargo, Windows 7 fue el último sistema operativo de Microsoft en traer los juegos clásicos, mientras que la última versión del Windows de Microsoft dejó de incluir estos juegos instalados de serie. Ahora están en la Microsoft Store, aunque en principio son gratuitos, y llegan con publicidad y la opción de suscripción si quieres hacerte usuario de pago.

Cómo descargarte el Spider o buscaminas en tu PC desde la Store

Si tienes en tu PC instalado el sistema operativo Windows 10 puedes jugar a juegos de Xbox en cualquier PC de tu red doméstica. Para ello, debes acceder al botón de inicio, (los cuatro cuadritos de la típica ventana de windows situado en la barra de tareas a la izquierda), iniciar sesión con tu cuenta Microsoft. Si no tienes una cuenta de Microsoft, crea una.

Ahora puedes acceder a la Microsoft Store. Aquí aparecerán opciones de las aplicaciones que hay disponibles según categorías. Tienes el "inicio" y luego aparecen juegos, entretenimiento (este es para música, películas y demás), productividad y otras. Vete a juegos y verás una larga lista de opciones. Algunas de pago y otras gratuitas. Microsoft ha dividido la Store de juegos en diferentes secciones: los más vendidos, los principales juegos gratuitos o los favoritos en general (entre otras).

Para obtener más juegos o instalar juegos que tengas en otros dispositivos, selecciona Buscar juegos en Microsoft Store. Y si eres un nostálgico y quieres el pack completo de los juegos "Solitario" que te han ido acompañando en las anteriores versiones de Windows puedes descargar el Microsoft Solitaire Collection. En el buscador de la Store, situado en la parte superior derecha de la página puedes seguir buscando otros de tus juegos preferidos.

Cómo hacerte con lo "mejor del pack de entretenimiento de Windows" desde Archive

Otra de las maneras que tienes de disrutar de los clásicos es accediendo a la web de Archive.org para descargar el archivo Best of Windows Entertainment Pack, que contiene 10 de los juegos clásicos entre los que se incluyen los ya mencionados y que venían siempre de serie en las antiguas versiones de Windows. Además también incluye la antigua versión del como el MS Paint y una versión clásica de la Calculadora Windows.

Tienes dos opciones. Por un lado, el archivo Torrent que contiene todos los juegos. En este caso recuerda que este es un archivo externo y no oficial, por lo que debes descargarlo bajo tu propia responsabilidad si no estás seguro si pueda estar limpio o no. Por otro, puedes optar por la descarga directa que viene con 12 enlaces y tú decides cuáles quieres y cuáles no te interesan. Tienen una arquitectura de 32-bit.

Otra forma: Winaero ha creado el pack completo de nostálgicos

Además, fuera de la Microsoft Store, la empresa Winaero ha unido en un pack los juegos de la empresa de Redmond que puedes descargar desde su web de una forma sencilla y que no incluye publicidad (algo que Windows hace en muchos de sus programas y que ha dado mucho que hablar).

Lo que esta web ofrece es el conjunto completo de los juegos que incluía Windows 7 de serie, como Carta blanca, ajedrez, corazones, Mahjong, el Buscaminas, los diferentes solitarios o el Purble Place. Además incluye el enlace para jugar en Internet a Backgammon, Damas y Picas, tal y como hacía antes la firma de Redmond.

Si descargas este pack, los juegos van a aparecer dentro de una carpeta, llamada Games, en el menú inicio de tu Windows 10.

El Pinball de siempre gracias a ghacks

El 3D Space Cadet Pinball, que venía incluido en Windows Plus! 95, Windows 98, Windows 2000, Windows ME y Windows XP puede también ser accesible en equipos con Windows 10.

Gracias a Ghacks, podrás volver a jugarlo en Windows 10. Para empezar, puedes descargar el juego desde aquí. El instalador viene comprimido en un archivo ZIP. El proceso de instalación es como el de cualquier otro programa.

Juega al buscaminas y al solitario online: las mejores webs

Si no quieres descargar los juegos y prefieres acceder a Internet para disfrutar del Solitario, Spider, Corazones, Buscaminas o Pinball, aquí tienes una lista de las mejores webs donde puedes jugar:

Ludoteka. Esta página de juegos va sobreviviendo al paso del tiempo como hace el buscaminas. Es de las webs más tradicionales. Puedes registrarte o tienes la opción de probar alguna partida sin la necesidad de iniciar sesión. Además del parchís y juegos de cartas en los que puedes competir con otros usuarios, también tienes la pestaña de juegos solitarios donde están los mencionados en este artículo, aunque no tienes el Pinball ni el Spider.