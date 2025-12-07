Así crea estos alucinantes mapas un malagueño: hacerlos le lleva hasta 16 horas de trabajo

Me gustan los mapas, sobre todo cuando son antiguos y, muy especialmente, cuando son de una zona que conozco. Siento estar viajando a un universo paralelo, a una especie de versión tolkiana que ya no existe.

Además de los mapas antiguos también me gusta Reddit, y allí me encontré en r/spain en su día con un render en 3D de un mapa antiguo de Navarra. Cientos de upvotes y decenas de comentarios agradeciendo el trabajo del usuario que lo había publicado.

La persona detrás de este trabajo es J.J. Serrano, un malagueño de 40 años que (tras haber pasado gran parte de su vida en Polonia) decidió regresar a su tierra para continuar su carrera profesional como diseñador gráfico.

J.J fue muy amable respondiéndome preguntas al mail, y me contó que no es capaz de recordar cuándo comenzó su pasión por los mapas antiguos, pero sí recuerdaba pasarse “horas mirando un mapa del Reino de Granada que sus padres colgaron en la salita”. También me habló de otro recuerdo clave:

“Encontrar un punto en concreto del atlas del mundo que estaba en las estanterías de mi casa me fascinó: el Polo Sur de Inaccesibilidad. Supongo que el hecho de encontrar un lugar del mundo del que jamás había oído antes hablar, y que además tuviera un nombre tan imponente, me hizo darme cuenta de lo inabarcable que era el planeta y lo mucho que me quedaba por descubrir”.

Me contó que le apasionaban los mapas antiguos porque “tienen un componente decididamente más artístico que hoy en día se ha perdido, dando más importancia a la usabilidad”. Y, tiene sentido. En la era de Google Maps, los mapas físicos han pasado a un plano casi inexistente.

Hablando de mapas, ubiquémonos. Estamos en Genbeta, y es por eso que me interesaba mucho saber qué recursos utiliza este diseñador para dar vida a sus mapas, desde páginas web hasta software para hacer estos renders tan impresionantes.

Cómo da vida a estos mapas en 3D

Para empezar, declaraba que suele pasarse horas “visitando bibliotecas y cartotecas online”. Afirma que le gustan especialmente la del IGN, en España, y la del AMZP polaco. Otras fuentes que encuentra muy útiles son, por ejemplo, la colección de David Rumsey.

El siguiente paso es buscar modelos de elevación digital (DEM) online, y para ello acude a EarthExplorer de USGS. Cuando los ha obtenido, los traslada a QGIS para crear un archivo GeoTIFF que pueda utilizar en Blender.

"Una vez tengo los datos de elevación, los traslado a QGIS para crear un archivo GeoTIFF que pueda usar en Blender. Para ello, uno los archivos de elevación, recorto el área de interés, y si es necesario reproyecto para que la información aparezca en metros y no en grados. Con esos datos de elevación en formato GeoTIFF (que es básicamente un archivo de imagen en blanco y negro donde el negro representa la depresiones geográficas y el blanco las alturas), voy a Blender y creo un plano al que le añado una capa de desplazamiento. Esta capa de desplazamiento, junto con una fuente de luz solar, interpreta las alturas del archivo anterior y crea las elevaciones en 3D, que renderizo y, tras varias horas de espera, obtengo en PNG".

Captura facilitada por J.J.

Finalmente, sólo queda abrir el archivo PNG y el mapa antiguo en Photoshop, lugar en el que se asegura de que esté correctamente superpuestos: "sobre todo, costas y fronteras. Intento, en la medida de lo posible, no tocar luces, tonos o saturación en el mapa antiguo; que mi trabajo sea más un añadido que una modificación".

Como se puede imaginar, detrás de estos alucinantes mapas hay muchas horas de trabajo, y J.J. me cuenta que mínimo son tres horas (en los mapas más pequeños), llegando en algunos hasta las 16 horas de trabajo.

España, provincia a provincia

El mapa de toda la Peninsula. Haz click en la imagen para ir a la publicación en Reddit

Como decía al principio de este artículo, descubrí el trabajo de este diseñador a partir de un mapa de Navarra, pero también publicó otro de la provincia de Ourense. En su momento, me aseguró que su idea era completar todo el país, pero hay algunas provincias que son un reto a la hora de conseguir datos.

Empezó a compartirlos en el verano de 2020, aunque "al principio no hicieron demasiado ruido". El éxito empezó al publicar en Reddit el mapa de Irlanda.

Y, hablando de Reddit, algunos de sus mapas han consiguieron colocarse en el top de subreddits como r/Denmark, r/CasualUK o r/Spain. Por ejemplo, su mapa de Escocia suma 15.000 votos positivos y más de 340 comentarios. Otro mapa de Suecia, está cerca de los 5.000 upvotes y el de Gales cerca de los 3.000.

"No uso Facebook ni Twitter, y en Reddit intento subir los mapas sólo a las comunidades que pueden encontrarlos interesantes, aunque potencialmente obtenga menos impactos: me parece más sensato compartir un mapa de Lugo en el subreddit de Galicia que en r/MapPorn o r/Maps, donde acaban hundidos entre memes y mapas repetidos millones de veces".

J.J contaba que su plan inicial era "simplemente tener todos sus trabajos agrupados en un sólo lugar", y ese lugar es su cuenta de Instagram. Reconocía que dado que sus mapas estaban ganando notoriedad, estaba empezando a crear prints para aquellas personas que estén interesadas.

"Me gusta que la gente me escriba personalmente y yo poder imprimirles algo que se ajuste a lo que ellos quieren; supongo que en algún punto, si la demanda sigue creciendo, tendré que abrir una tienda online, pero no es una idea que me motive demasiado".

Imagen | Mapas de J.J Serrano

