Este Google Maps de los millonarios es una reveladora web para ver dónde nacieron y viven las mayores fortunas del mundo

Internet está lleno de mapas de lo más curiosos y variopintos que van desde la web de David Rumsey con miles de mapas antiguos de todo el mundo a OldMaps Online, un increíble mapamundi para descubrir cómo han cambiado los países, sus gobernantes o batallas pasando por el mapa de los cables submarinos que nos dotan de internet.

La que hoy nos ocupa viene a satisfacer la curiosidad de esas personas que tienen en el radar a personalidades como Bill Gates, Elon Musk o Jeff Bezos tres de las personas más ricas del mundo según la última lista Forbes (aunque no en ese orden). Más concretamente, dónde nacieron y dónde viven 3.106 milmillonarios del mundo.

Dónde nacieron y dónde viven los más ricos del mundo

Billionaire Migration es un mapa interactivo que recoge esa lista de milmillonarios para visionar el movimiento migratorio de la gente más rica desde su ciudad de nacimiento hasta la última residencia conocida. Si vamos desplazándonos y haciendo zoom por diferentes zonas del planeta encontramos lugares que aglutinan una gran densidad de puntos. Eso sí, mientras que en lugares como Oriente Medio o India hay más puntos rojos (el color elegido para el nacimiento), otros como la costa este de Estados Unidos, Londres o Suiza aglutinan puntos azules (la residencia).

Billionaire Migration

A modo de ejemplo, a menos de 100 kilómetros de donde vivo aparecen dos puntos rojos que hacen referencia a los dos multimillonarios oriundos de Gipuzkoa: uno de Olabarria y otro de Donostia. Al hacer zoom y tocar sobre esos puntos rojos, aparece una línea azul hasta otro punto azul, su último lugar de residencia conocido: en ambos casos viven en Suiza. Eso sí, no aparecen nombres, pero no cuesta demasiado desvelar sus identidades: uno es Jose María Aristrain de la Cruz, el principal accionista de ArcelorMittal y actualmente residente en Suiza y el otro es Daniel Maté, el tercer accionista de Glencore.

Billionaire Migration

Este pequeño experimento se hace fácil en el estado español (en Madrid 'solo' viven 19 milmillonarios), pero la cosa se complica en otras localizaciones. No obstante, para eso en la zona izquierda hay una ventana donde podemos filtrar la búsqueda para limpiar el mapa seleccionando por países y estados o desmarcar las opciones de nacimiento/residencia o la ruta seguida o resetearlo todo para empezar de nuevo.

