La lista Forbes de las personas más ricas del mundo en 2024, concentrada en un único gráfico

No es ningún secreto que la riqueza mundial la atesoran pocas manos y que algunas de ellas proceden del sector tecnológico. Así, nombres como Mark Zuckerberg, Bill Gates o Jeff Bezos son clásicos habituales en este tipo de rankings. No obstante, no son los únicos. Sin ir más lejos, este gráfico de VisualCapitalist auna a las personas más ricas del mundo en 2024 de acuerdo con la lista Forbes y los clasifica en función de su trabajo, género y nacionalidad.

Y ya te adelantamos algo: hay sorpresas y datos impresionantes. Porque si sumamos la riqueza de las personas más pudientes del planeta, la cifra obtenida es espectacular: 1,44 billones de dólares. Y si tenemos en cuenta su procedencia, ni Estados Unidos o Asia: Francia es el origen de las dos mayores fortuna a escala mundial en hombres y en mujeres.

¿Cómo se estiman estas fortunas? Considerando la combinación de sus bienes (propiedades y valoraciones), inversiones en bolsa y efectivo, motivo por el cual esta aproximación está íntimamente vinculada a cómo cotizan las empresas que están detrás. Lo anterior evidencia algo: muchas de las personas que aparecían en la lista Forbes del año pasado vuelven a estar presentes en la de 2024, aunque el orden fluctúa considerando esas cotizaciones.

Las personas más ricas del mundo en 2024, según Forbes

Según Forbes, hay más multimillonarios que nunca: 2.781, 141 más que en 2023 y 26 más que en 2021, donde se estableció un récord. Pero es que además, también son más ricos que nunca. Así, las fortunas de estas personas multimillonarias siguen creciendo independientemente de las coyunturas bélicas, tensiones políticas y la inflación. Así, dos tercios de las personas que aparecen en la lista van más que hace un año y solo una cuarta parte son más pobres.

En cuanto a países, Estados Unidos es el lugar que acumula a más gente rica (813 personas), seguida por China e India. Sin embargo y como mencionábamos más arriba, de Francia son el hombre y la mujer más pudientes del planeta: Bernard Arnault por un lado y Françoise Bettencourt Meyers por otro. Eso sí, la diferencia de fortunas de ambos es abismal porque sí: los hombres también son más ricos que las mujeres, atendiendo a la lista de Forbes.

El primero está detrás del entramado empresarial de lujo que aglutina firmas como Louis Vuitton, Tiffany & Co, Christian Dior, Moët & Chandon, Dom Pérignon, TAG Heuer o Bulgary. Arnault ya lideró este ranking durante la primera parte de 2023, después el trono fue para Elon Musk. Este pique entre ambos sigue en 2024: ahora el francés es líder y el sudafricano ostenta la plata. En cuanto a las féminas, el podio es cosa de herederas: Bettencourt Meyers está detrás de L'Oreal y el segundo puesto es para Alice Walton, de los almacenes Wallmart.

Tras Arnault y Musk el bronce es para un estable Jeff Bezos, con una fortuna de 192.400 millones . A partir de aquí, comienza el baile de puestos: Mark Zuckerberg se ha alzado hasta el cuarto puesto gracias a su fortuna de 171.100 millones y Larry Ellison (139.000 millones) pasa al cuarto puesto, seguido de Warren Buffett (136.600 millones), Bill Gates (125.200 millones) y el subidón de Steve Ballmer. Como dato: Elon Musk y Larry Ellison están entre las pocas fortunas en disminuir.

Hablábamos antes de la hegemonía estadounidense a la hora de condensar personas ricas, pero hay otros nombres deslocalizados a tener en cuenta: el indio Mukesh Ambani (112.100 millones) o el empresario chino Zhong Shanshan (60.500 millones). El primero es CEO de la petroquímica Reliance Industries y el segundo es fundador de la embotelladora de bebidas y agua Nongfu Spring. No obstante, y pese a haber mencionado industrias del lujo, la moda, cosmética o alimentación y bebidas, el sector tecnológico es un filón: concentran al mayor número de personas multimillonarias y además a las más ricas. Un peldaño por debajo, el sector financiero.

Portada | VirsualCapitalist.com y Dinero iconos creados por Freepik - Flaticon

