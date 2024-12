Peter Thiel, creador de PayPal, dice que los empleados que teletrabajan no trabajan, y justifica sus despidos

El multimillonario Peter Thiel ha hecho unas polémicas declaraciones denigrando el teletrabajo, como ya han estado haciendo muchos otros líderes empresariales y hombres muy ricos. Peter Andreas Thiel es un empresario, administrador de fondos de inversión libre y capitalista de riesgo. Fundó PayPal, junto con Elon Musk, y también fue asesor de Donald Trump en el pasado.

Según él, estas últimas elecciones en Estados Unidos asentaron que el país no va a "seguir la ruta socialista al estilo europeo de tener aumentos masivos de impuestos" y también ha hablado de que el 94% de los trabajadores del gobierno federal están trabajando desde casa y no ve que esto sea normal.

De acuerdo con él, lo que la gente aprendió en Silicon Valley, lugar donde hubo de manera masiva trabajadores en remoto durante uno o dos años, fue "que el trabajo remoto no estaba funcionando" porque la gente "no estaba trabajando y al principio era una señal de lo poderosos que eran los trabajadores".

Según sus palabras, literales, "ellos podían insistir en no trabajar y luego, después de dos años, las empresas simplemente despidieron a un montón de estas personas". Habla de las reticencias de los empleados a volver a las oficinas tras la pandemia (lo que califica como empeñarse en no trabajar) y de los despidos masivos que muchas empresas llevaron a cabo.

En este mismo artículo veremos hechos y estudios que refutan estas afirmaciones de Thiel. Por ahora, seguimos recopilando sus declaraciones en esta entrevista.

"No estaban trabajando"

Cree que la lección que se puede sacar es que las empresas "reafirmaron el control porque se dieron cuenta de que había todas estas personas que contratamos y no estaban trabajando y no importa y podemos simplemente deshacernos de ellos".

Y, con eso, afirma que ya van cuatro o cinco años que los empleados del gobierno no trabajan. Para decir que "no es que necesariamente tengan que volver a la oficina, pero tal vez no los necesitemos a todos juntos".

Con esas palabras, bastante confusas (realmente, si miras su intervención en la entrevista no dice nada muy claro y titubea de manera constante), quiere defender que "hay una especie de racionalidad natural en lo que Elon Musk está haciendo y es que, ya sabes, en el punto en el que es obvio para ti y es obvio para mí y es obvio para muchas personas y es obvio para todos nosotros que es obvio para todos los demás, en algún momento puedes tener una preferencia".

En esta entrevista concedida hace unas horas, lo que entendemos es que está defendiendo la posición de Elon Musk que, como parte del gobierno de Donald Trump como consejero externo, ha dicho que va está planeando un duro despertar para el 94% de los trabajadores federales a los que quiere monitorear cada uno de sus movimientos.

En la entrevista, también le preguntan a Thiel cómo cree que dos hombres con egos tan enormes como son Elon Musk y Donald Trump puedan congeniar en la misión que tienen y si eso no puede acabar chocando (sus personalidades). Pero el millonario ex socio de Musk cree que "ambos tienen un enemigo común: el establishment zombi, el estancamiento, la sensación de que nada ha funcionado durante bastante tiempo y no creo que ese enemigo vaya a desaparecer pronto"

Otras realidades a lo que Thiel describe

Teniendo en cuenta los ataques de este hombre a los miles de empleados que sacaron adelante a las empresas trabajando en remoto durante la Covid en Silicon Valley (lugar que él menciona) y que luego fueron despedidos, merece la pena escuchar lo que han confesado muchos antiguos empleados de las grandes tech.

Meta es una de las grandes empresas que han anunciado despidos masivos en los últimos años. Muchas compañías lo han seguido haciendo, incluso en este 2024, cuando la situación parecía más estable.

Mark Zuckerberg, el líder de esta empresa, decía que la culpa de esta medida era suya por ser demasiado optimista sobre el crecimiento futuro de la empresa. Había contratado a muchas personas y esas personas ya no hacían falta. Algunas de esas personas despedidas hablaron abiertamente de sus experiencias en Meta y comentaban que, prácticamente desde que fueron contratados no tenían nada que hacer.

Los motivos detrás de aquella situación fueron varios. Por un lado, Meta estaba experimentando un gran crecimiento (con un mundo encerrado en casa como sucedió en pandemia, en general los negocios online vivieron un impulso) y tenía dinero para contratar.

Por otro, los ex trabajadores están convencidos de que querían quitar talento de la competencia, en medio de un panorama muy óptimo para las tech (con tantas personas encerradas en casa por una pandemia, el uso de servicios tecnológicos estaba en todo lo alto).

Además de todo esto, el multimillonario líder de Meta quiso aclarar por qué muchas empresas están despidiendo. Dice que han descubierto a ser eficientes con menos gente. Es decir, que no todo parece ser culpa de que los empleados no trabajaban cuando estaban en remoto, como afirma Thiel.

Además, muchos son los estudios que han demostrado que las empresas que teletrabajan siguen obteniendo beneficios y que el trabajo en remoto no perjudica el devenir de una empresa (hasta el ex CEO de Google lo cree), sino otras dinámicas (mala gestión, jefes que no saben sacar adelante el trabajo estando en remoto, decisiones que no son acertadas, falta de compromiso de los empleados por la difícil relación con sus superiores...).

