El ex CEO de Google sabe que la gente es más productiva en teletrabajo, pero apoya la oficina por el "beneficio" del empleado

Eric Schmidt, que fue director ejecutivo de Google desde 2001 hasta 2011, ha hablado en un podcast sobre diversos temas, entre ellos el muy recurrente asunto del debate entre ir a la oficina o trabajar desde casa. Y afirma que sabe que la gente es más productiva si trabaja en remoto pero que es partidario de ir a una oficina, por el propio beneficio de los empleados.

Cabe recordar que Google es una de las tantas empresas que han exigido a sus trabajadores a volver a las oficinas después de que los años de pandemia demostraran que los trabajadores podemos llevar a cabo nuestras tareas desde casa de manera muy eficiente y con una mejor calidad de vida para las personas. También demostrando grandes ventajas para las empresas.

La empresa de Mountain View ha sido polémica por hacer negocio con las políticas de retorno obligatorio ya que ofrece alojamiento en su hotel a los que viven lejos, a 99 dólares la noche. Según las palabra de Schmidt sobre el beneficio de ir a una oficina:

"Estoy absolutamente convencido de que quiero que la gente vaya a la oficina" y es "parcialmente por su propio beneficio". "Si estás en tus 20, cuando yo era un ejecutivo joven no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pero tuve la suerte de estar ahí, yendo a las reuniones, pasando el tiempo con gente, estando en el pasillo... Si hubiera estado en casa, no tendría nada de ese conocimiento que acabó siendo crucial para mis posteriores ascensos como ejecutivo. Por lo que si eres joven, tienes que estar en una oficina si quieres ascender".

Los directivos que dan valor a la oficina para los ascensos

Además de esto, Eric Schmidt ha dicho que las personas que quieren trabajar desde casa suelen tener "problemas serios con los desplazamientos y la familia, etc". Y que aunque los datos muestran que realmente la productividad es mayor cuando las personas están trabajando desde casa. Pero aún así, no solo es la productividad lo que importa.

Tanto el entrevistador como Schmidt están de acuerdo en que prefieren oficina, pero el ex CEO de Google afirma que: "el problema con nuestra visión conjunta es que no está respaldada por los datos, ya que los indican que la productividad es en realidad ligeramente superior cuando se permite el trabajo desde casa por lo que, aunque tú yo queremos una compañía de gente sentada alrededor de la mesa y demás, las pruebas no apoyan nuestra opinión".

Hay empresas como Dell que permiten a los trabajadores seguir haciendo sus tareas desde casa pero tienen que renunciar a aumentos de salarios o de poder escalar como directivos si no van a la oficina. También hemos visto que muchos jefes quieren pagar menos a quienes trabajan desde casa y, en la práctica, hay quienes efectivamente lo están haciendo.

El ex CEO de Google habló de muchos más temas en su podcast, como cuáles son las claves importantes para hacer crecer un negocio: el creador de este contenido afirma que Schmidt llevó a la empresa de tener un valor de 100 millones de dólares a 180.000 millones. El entrevistador también dice estar a favor de la oficina y dice que "especialmente entre la gente joven cuando no tienen familia y demás".

Los profesionales jóvenes y el teletrabajo

Cabe recordar que mucho se ha hablado de cómo el teletrabajo puede perjudicar a los trabajadores, sobre todo a la juventud. Unas polémicas declaraciones de una experta en negocios apuntaba a que los jóvenes que teletrabajan no van a ser nunca directivos ni llegarán a ganar mucho dinero.

Tenemos a Mark Zuckerberg, líder de Meta, siendo muy crítico con el teletrabajo. Una de sus frases más sonadas fue que los ingenieros que se incorporaron inicialmente a la empresa de forma presencial rindieron mejor que los que lo hicieron a distancia desde el principio. Hablando en especial de los profesionales más jóvenes.

