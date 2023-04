El teletrabajo puede perjudicar a los empleados más jóvenes. Les quita visibilidad y capacidad de aprendizaje

Hace unas semanas, Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, se mostraba muy crítico con el teletrabajo. Una de sus frases más sonadas fue que los ingenieros que se incorporaron inicialmente a la empresa de forma presencial rindieron mejor que los que lo hicieron a distancia desde el principio.

También sugirió que los ingenieros más jóvenes, o más exactamente los que están "al principio de su carrera" laboral, rinden mejor cuando trabajan con compañeros en persona al menos tres días a la semana. Claro, esto no parece tener en cuenta si la empresa tiene un buen método para dar la bienvenida a las personas, bien sea presencial o a distancia.

Unos días más tarde también se conocía que hay trabajadores que fueron contratados en remoto durante la pandemia que afirman que llegaron sin ninguna tarea que poder hacer.

Para alguien joven que está aprendiendo, llegar a una empresa trabajando a distancia, sin poder estar al lado de sus compañeras y compañeros y si el proceso de recepción no es bueno, puede ser una desventaja. Eso corroboran varios estudios ahora recogidos en un reportaje de The New York Times.

Interacciones online vs en persona

Emma Harrington, economista de la Universidad de Iowa, afirma que para las ingenieras e ingenieros noveles que acaban de incorporarse a la empresa "reciben menos información de sus colegas más veteranos cuando trabajan a distancia", según una investigación que está llevando a cabo.

Una de las conclusiones preliminares de su investigación es que "la oficina, al menos para cierto tipo de trabajadores ha desempeñado un papel en el desarrollo de la carrera profesional. Y la tutoría y la formación que la gente recibe en persona ha demostrado ser difícil de replicar en Slack y Zoom".

Además, dice, la principal conclusión es que la decisión de un trabajador de trabajar a distancia repercute en sus compañeros. "Los trabajadores de más edad son mucho más propensos a trabajar a distancia que los jóvenes. El hecho de que no vuelvan a la oficina puede reducir la posibilidad de compartir su conocimiento con los trabajadores más jóvenes".

Por otro lado, Sara Wechter, responsable de recursos humanos de Citi, que apuesta por un sistema híbrido, afirma que "es difícil reproducir las oportunidades de aprendizaje y formación que se derivan de las interacciones en persona".

Por su parte, Morgan Shapiro de la empresa Verkada, que ha pedido a los trabajadores volver a la oficina, afirma que para las personas jóvenes, el trabajo a distancia puede "penalizarles" ya que carecen de redes profesionales que la oficina sí puede proporcionar (recordemos aquí un reportaje que hice en primera persona contando mi experiencia a este respecto. Yo decidí teletrabajar en 2008, recién graduada y mucha gente decía que eso me iba a perjudicar laboralmente).

Kweilin Ellingrud, director del McKinsey Global Institute que ha estudiado cómo el trabajo a distancia afecta al desarrollo profesional dice que el precio de la flexibilidad puede no ser obvio para los trabajadores o las empresas hasta años más tarde, cuando las disparidades salariales se hacen más evidentes. "Cuando estás a distancia, estás fuera de la vista, fuera de la mente", afirma.

Imagen | MD Duran en Unsplash