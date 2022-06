Hay quien cree que el futuro del trabajo pasa por que ni tu jefe sepa tu nombre (y ha creado este tablón de anuncios)

"No reveles tu identidad para conseguir un empleo. El uso de tu identidad legal en el trabajo es innecesario y pone en riesgo tu seguridad y privacidad: pronto, la mayor parte del trabajo se hará con pseudónimo. De hecho, ya está sucediendo". Eso es lo que sostiene la portada de un sitio web recién presentado en los dos grandes escaparates del mundillo 'tech' (HackerNews y ProductHunt).

El nombre de dicha plataforma es Anonfriendly, y consiste en un tablón de anuncios de trabajo con un enfoque muy particular: se centra en puestos laborales que te permiten trabajar de forma anónima.

Su autor, sólo conocido como 0XPersona (cómo no), se basa en el concepto de 'economía pseudónima' promovido por el emprendedor e inversor Balaji Srinivasan, que además de haber sido el primer director de tecnología de Coinbase, es un reconocido defensor del libertarianismo (como Peter Thiel, ex-fundador de PayPal y ex-asesor de Trump).

Promueve el pseudonimato (una de sus conferencias al respecto está enlazada en la propia portada de Anonfriendly) como modo de interacción en la actual Era de la Información, entendido como el mantenimiento de pseudónimos "que mantienen su propia reputación y metadatos a lo largo de diferentes interacciones", contrapuestos al anonimato "que no es persistente en absoluto".

Desde su punto de vista, es preferible apostar por el pseudonimato, basado en identidades completamente funcionales, a promover "llamamientos ingenuos" para que la gente vea más allá del género o la raza de un individuo, o para evitar que cancelen o discriminen online.

La primera pregunta de los lectores de HackerNews resulta obvia: "¿'Seudónimo' significa que los empleadores se comprometen a hacer uso de su identidad alternativa cuando se relacionan con el público, de la misma manera que podrían hacerlo los editores de libros? ¿O estamos hablando de algo diferente?".

Otro lector señalaba, sin embargo, que dicho enfoque pecaba de cierto EEUU-centrismo (dejando a un lado que también en Europa se podrían plantear objeciones similares):

Entonces, el fundador de Anonfriendly intervino para plantear que, desde su punto de vista, la condición de 'amigable con el anonimato' no está expuesto a una definición exacta, sino que constituye un espectro:

Con mucha diferencia, el perfil de las compañías que han apostado hasta ahora por Anonfriendly son las ya vinculadas con el ámbito de las criptomonedas y los NFT. Además, casi todas la ofertas son —como es comprensible— para puestos de trabajo en remoto:

