Coinbase echa fulminantemente a más de 1000 trabajadores por email. A los despidos masivos por Zoom se suma el correo

La caída en picado de las criptomonedas, acompañado de la recesión económica que se está acercando, parece que ya está teniendo las primeras consecuencias reales. Coinbase, una de las grandes plataformas de compra y venta de criptomonedas, está viendo como su valor en bolsa está cayendo en picado, y ahora su CEO responde a esto con el despido del 18% de la plantilla a través de un email.

El CEO y cofundador de Coinbase, Brian Armstrong ha querido explicar la situación actual de la economía para poder justificar este despido masivo que ha realizado a través de una nota enviada a todos sus empleados. Se puede destacar en la nota que va completamente al grano, pidiendo prácticamente a estos empleados que no se cabreen tratando de entender qué está ocurriendo en el mundo. Aunque esto es algo que se podía predecir tras la congelación de nuevos contratos.

Este despido se puede categorizar como frío y sobre todo cubriéndose las espaldas por parte de Coinbase. Esto se explica de manera muy clara en la comunicación, donde se afirma que el acceso a los sistemas ha sido retirado sin previo aviso. Esto se debe a que antes de enviar este email, se ha retirado el acceso a los sistemas a todos los empleados afectados alegando que alguien cabreado pudiera tomar información de la base de datos para usarla en contra de Coinbase. Concretamente, la carta lo explica de la siguiente manera:

Si os veis afectados, recibiréis esta notificación en vuestro correo electrónico personal, porque tomamos la decisión de cortar el acceso a los sistemas de Coinbase para los empleados afectados. Me doy cuenta de que la eliminación del acceso se sentirá repentina e inesperada, y esta no es la experiencia que quería para vosotros. Dada la cantidad de empleados que tienen acceso a información confidencial de los clientes, lamentablemente era la única opción práctica para garantizar que ni siquiera una sola persona tomara una decisión precipitada que perjudicara a la empresa oa ellos mismos. [...] En la próxima hora, todos los empleados recibirán un correo electrónico de Recursos Humanos informándoles si se ven afectados o no por este despido. Cada empleado afectado recibirá una invitación para tener una conversación directa con su HRBP y el líder senior de su organización.