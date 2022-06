“Estás contratado, empiezas el lunes”. El viernes: “No vengas, no te contrataremos”. Esto es lo que está haciendo Coinbase

Coinbase está rescindiendo puestos de trabajo para personas que aún no habían comenzado. Coinbase ha anunciado que ampliará su congelación de contrataciones y revocará las ofertas aceptadas de algunos candidatos que aún no habían comenzado sus funciones. Esta destaca por ser la tercera bolsa de criptomonedas más grande por volumen.

El Director de Personal L.J. Brock en un memorando de la compañía, compartido públicamente en el blog de Coinbase explicó que la congelación de la contratación se mantendrá mientras continúe la recesión macroeconómica, y que la congelación también se aplicará a las sustituciones.

Es decir, personas que ya habían dejado sus trabajos o que habían conseguido una visa para mudarse de país (como recuerda en Twitter Dare Obsanjo que ha compartido capturas de pantalla de LinkedIn donde se ve que hay personas que ven ahora en riesgo este visado), o incluso gente que ya se había mudado de ciudad, para comenzar a trabajar en Coinbase pronto, ahora se ven colgados, sin trabajo, solo unos días antes de comenzar en las oficinas de la empresa.

Diferentes personas han publicado sus casos particulares. Por ejemplo, Jordan Yono cuenta cómo dejó su trabajo en StockX porque tenía que comenzar a trabajar en Coinbase el próximo lunes 6 de junio. Pero el jueves 2 recibió una notificación de Coinbase diciendo que se rescindía este contrato. Y Yono busca trabajo en LinkeIn. Alexander Wang tenía que comenzar el próximo mes de agosto y estaba preparando su mudanza a Nueva York.

Seeing multiple people whose offers were rescinded by Coinbase now looking for opportunities on LinkedIn. The worst is someone who’s on a visa who has now had their status placed at risk by Coinbase reneging on their offer.



Really irresponsible behavior by the company to do this pic.twitter.com/KY56l9X0aj