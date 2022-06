Elon Musk desprecia el teletrabajo en una carta: "hay empresas que lo hacen, pero ¿desde cuándo no lanzan un producto increíble?

Elon Musk ha enviado una carta a los empleados de Tesla sobre el teletrabajo que no tiene desperdicio. Lo primero de todo es que en Tesla puedes teletrabajar... tus horas extra, pero obligatoriamente tienes que pasar 40 horas semanales en la oficina.

Y, con esta carta, también desprestigia a todas las empresas que han abogado por el teletrabajo. Según el magnate, "hay compañías que no requieren esto (pasar mínimo 40 horas semanales en la oficina), ¿pero cuándo fue la última vez que lanzaron al mercado un producto increíble? hace ya tiempo".

En esta misma carta, además de decir que "todo el mundo en Tesla está obligado a pasar un mínimo de 40 horas a la semana en la oficina". Porque la oficina debe ser el lugar donde "tus colegas de trabajo están ubicados y no alguna pseudo oficina remota". Con esto, concluye, que si una persona no aparece por la oficina, Tesla asumirá que ha dimitido y dejado su trabajo.

Además, cuánto más tiempo lleves dentro de Tesla "más visible tiene que ser tu presencia". Es decir, que parece que les exige más de esas 40 horas obligatorias frente al escritorio de los edificios de la empresa. Y recuerda por qué él vive a menudo en la fábrica para que los demás pueda verlos trabajando con ellos.

Musk dice que si él mismo no hubiera vivido dentro de la fábrica, Tesla habría caído en bancarrota. "Tesla ha creado y creará los mejores productos de la tierra. Y eso no se consigue hablando por teléfono", ha dicho también Musk a los trabajadores de la firma.

El magnate siempre ha presumido de trabajar muchísimas horas y de dormir unas pocas horas al día en un sofá de su oficina para sacar adelante Tesla. Probablemente para luego justificar de forma pública que en Tesla se trabaja mucho más de lo que se debe.

"Hay lugares muchos más fáciles en los que trabajar, pero nadie nunca ha cambiado el mundo con 40 horas a la semana", ha llegado a decir el hombre más rico del mundo.

