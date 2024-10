Para obtener un puesto en Meta, Mark Zuckerberg da la clave poniendo de ejemplo a su hija: menos diplomas y más habilidades

Mark Zuckerberg ha dicho en una entrevista con Bloomberg que no creee que la política de contratación de Meta deba basarse en contratar a aquellos con más cualificación y conocimiento en su CV, sino en otras habilidades para las que no existe una titulación académica.

Las grandes empresas tecnológicas se encuentran actualmente en una encrucijada paradójica entre la escasez de talento mientras están empeñadas en contar con menos trabajadores para llevar a cabo el trabajo, con el objetivo de ahorrar en costos.

El mismo Zuckerberg, tras echar a la calle a más de 20.000 personas dijo públicamente que las empresas se han dado cuenta de que pueden funcionar de manera más eficiente mediante el aplanamiento (es decir con menos puestos de mando intermedios) y los despidos.

Durante su entrevista con el medio estadounidense, el fundador de Meta aseguró que, en su política de contratación, tiene en cuenta la capacidad de determinadas personas para profundizar en una determinada habilidad y dominarla. Y, como veremos más adelante, puso como ejemplo a una de sus tres hijas.

Qué habilidades valora Zuckerberg

Entre estas habilidades, el CEO de Meta aseguró que le da gran importancia a “aprender el pensamiento crítico y adquirir valores cuando eres joven”, según las palabras del magnate, a la periodista Emily Chang.

“¿Qué deberían estudiar los niños hoy en día?”, fue la pregunta que la periodista le hizo al directivo. Ahí Zuckerberg enfatizó la importancia del pensamiento crítico y el aprendizaje de valores.

En lugar de señalar un tema en particular para los aspirantes a profesionales de la Generación Z, el hombre enfatizó que dominar una habilidad es más importante que tener un título en negocios o economía, ya que esa tenacidad se puede aplicar en varias áreas comerciales.

El magnate pone de ejemplo a su propia hija

Zuckerberg explicó su “filosofía de contratación” señalando a su hija, que está escribiendo 40 páginas de una novela sobre cristales de sirena.

Según él, "si las personas han demostrado que pueden profundizar y hacer una cosa realmente bien, entonces probablemente hayan ganado experiencia en el arte de aprender algo y llevarlo a un nivel excelente, lo que generalmente es bastante aplicable a otras cosas", concluyó.

No es la primera vez que el líder de Meta insiste en que el talento innato y la personalidad triunfan sobre las credenciales. Zuckerberg se adelantó a la revolución actual de contratación que prioriza las habilidades (otras grandes tech han hablado de este tema): ya en 2015, insistía en que “solo contrataría a alguien para que trabaje directamente para mí, si yo quisiera trabajar para esa persona” y que su equipo buscaba personas cuyos valores se alinearan con los de la empresa.

En general, Zuckerberg explica que lo más importante para él no son los títulos universitarios ni los másteres, sino la capacidad de resolver problemas complejos y demostrar que se puede profundizar en un campo concreto y aprender cómo funciona.

Además, durante su intervención en el podcast Acquired hace unas semanas, también mencionó que su hija August es muy creativa. Además, en una intervención pública reciente habló de que en su novela utilizó la inteligencia artificial para generar las imágenes y mostró el resultado.

Para Mark Zuckerberg, es fundamental fomentar estas habilidades de aprendizaje y resolución de problemas desde la infancia para futuras carreras porque, según él, permite desarrollar habilidades analíticas y creativas que son más valiosas que cualquier carrera universitaria.

Sobre su hija, también dio ideas en el mencionado podcast sobre cómo son sus interacciones con sus hijas. En este caso, con la mediana. "Un día llevamos a mi hija a un concierto de Taylor Swift y ella me dijo: "Papá, quiero ser como Taylor Swift cuando sea mayor". Yo le dije: "No puedes, eso no está al alcance de tu mano". Ella se lo pensó mejor y dijo: "Está bien, cuando sea mayor, quiero que la gente quiera ser como August Chan Zuckerberg"."

