10 apps maravillosas de Mac que aún no tienen equivalente de la misma calidad en Windows

Casi todos podemos estar de acuerdo en que un sistema operativo sin sus programas no es para nada útil. El alma lo pone el software que nos brinda la posibilidad de crear textos, navegar por internet, editar vídeo o fotografía y un gran etcétera. Si bien, en el mercado no hay un solo sistema operativo, siendo los más 'rivalizados' Windows y macOS. Y sus diferencias llegan hasta las aplicaciones que tienen en exclusiva y la calidad de estas.

En el ecosistema de Apple de manera clásica hemos encontrado un número más reducido de aplicaciones debido a que cuenta con una cuota de mercado más reducido. Esto es crucial para que un desarrollador se plantee lo rentable que puede ser desarrollar para Windows o Mac. Pero aunque puede contar con un número más reducido, sí que ha destacado por tener aplicaciones maravillosas que en Windows en muchas ocasiones se echan de menos.

En este artículo vamos a centrarnos concretamente en esas apps que podemos encontrar en Mac, pero que no tienen una equivalencia de la misma calidad en Windows. Es importante remarcar lo de 'calidad', ya que obviamente se va a poder encontrar suplir la funcionalidad en Windows con alguna de las muchas alternativas. Pero en calidad es algo que se puede complicar bastante.

Things 3

Things 3 es una de las aplicaciones que cualquier fan de la productividad debe tener instalada en su Mac. Permite organizar cualquier tipo de tarea y crear proyectos diferentes, con una estética que es sumamente sencilla de entender y con una buena integración con el resto del ecosistema. Va más allá de tener un simple calendario con todas las citas que tienes para un día, si no que te permite organizar tu día al detalle.

Si vas a comenzar un proyecto nuevo son muchas las cosas que debes tener siempre bajo control. Por ejemplo, en el pensamiento de un estudiante es vital para tener ordenado todo el caos que puede generar, tener decenas de tareas diferentes que pese a que son pequeñas, se pueden olvidar rápidamente.

Es un servicio que en Windows no se encuentra disponible y que las alternativas con las que contamos como Microsoft To Do no llegan a calidad que ofrece Things 3 en Mac.

Magnet

Magnet es una aplicación clásica dentro del ecosistema de macOS que nos ha resultado imprescindible a muchas personas que somos realmente caóticas en el ordenador y parece que estamos obligados a tener todas las aplicaciones abiertas. Y es que Magnet permite organizar de manera eficiente las diferentes ventanas de macOS.

Windows 11 agrega una opción similar a esta, pero en términos de calidad Magnet sigue todavía muy arriba. El hecho de poder tener muchas más opciones personalizables a nuestro gusto y también la inclusión de los atajos de teclado lo hace mucho más productivo en el día a día.

Magnet Gestiona todas las pantallas que tienes en tu Mac para aumentar tu productividad. Descargar por 4.99€

ForkLift

Uno de los 'lugares' que consultamos prácticamente a diario es el gestor de archivos de nuestro sistema operativo. ForkLift trata de darle un plus de productividad a Finder en macOS al permitir tener soporte para FTP, SFTP y también contar con conexiones directamente con la nube.

Todo esto está acompañado de un diseño realmente bueno, siendo este un punto de calidad realmente importante. El tener un diseño atractivo y sobre todo limpio nos permite tener un acceso más rápido a los archivos que estamos buscando, siendo este aspecto el que nos falta en Windows a la hora de buscar una equivalencia en calidad.

Raycast

"El atajo para todo". Así se presenta Raycast que nos permitirá ser mucho más productivos. Funciona como un lanzador de comandos y una plataforma de automatización que permite ejecutar tareas de manera rápida sin tener que estar haciendo muchos clics dentro de la aplicación que queremos usar. De esta manera, desde una sola aplicación vas a tener el control de todo el software que hay instalado en el Mac.

Se sincroniza con apps como Todoist o recordatorios para crear tareas, buscar archivos como si se tratara del Finder o automatizar scripts en Python para crear procesos automatizados. Todo esto se puede enriquecer aún más con los servicios de terceros al conectarse con Notion o Google Calendar, e incluso también cuenta con extensiones y complementos creados por la comunidad que enriquece aún más su funcionalidad.

En definitiva, vas a tener muchas herramientas unificada en una sola, haciendo que el flujo de trabajo sea más eficiente, ya que reducirás el número de clics que tienes que hacer dentro de una aplicación para llegar a lo que necesitas.

Shortcuts

Los atajos se han convertido en una de las grandes funciones que tiene ahora mismo macOS, ya que permite crear automatizaciones con una gran facilidad y también dentro de una aplicación como es Shortcuts que destaca por ser muy atractiva visualmente.

Una de sus grandes ventajas es que no hace falta tener conocimientos de desarrollador para poder crear los atajos, ya que la interfaz te va guiando hasta conseguir el resultado que buscas. Incluso cuenta con una amplia biblioteca con muchas opciones creadas por Apple o por terceros para crear eventos en el calendario, enviar mensajes cuando sales de una ubicación concreta, crear mockups... Y un sinfín de posibilidades que se ve ampliado por los atajos que también encontramos en internet y que se pueden instalar sin problemas.

Vista previa

Si hablamos de visores de documentos o imágenes nativos, Vista Previa sin duda es el mejor. Todo siempre teniendo en cuenta que no hay que instalar un programa de terceros. Permite editar fácilmente cualquier archivo o imagen, cambiar su tamaño, rotarlo e incluso rellenar aquellos PDF que cuenten con esta posibilidad.

En Windows no hay una alternativa de la misma calidad que sea nativa. Microsoft solo apuesta por su visor integrado en Edge sin otra app independiente como ocurre con macOS. Y la realidad es que el visor de Edge no es perfecto y se le echan de menos muchas de las funciones que en Mac tenemos de manera nativa.

Bear

Para todos aquellos que buscan una aplicación de notas que sea fácil de usar y sobre todo que no tenga muchísimas opciones que nos distraiga de nuestra tarea de redactar esta es la opción más interesante. Para cualquier persona que se dedique a la redacción de artículos también es un imprescindible entre sus herramientas.

El hecho de poder trabajar con texto en Markdown nos permite usar negrita o cursiva de manera adaptada a cualquier otro gestor de contenidos. Además, también agrega la posibilidad de organizar tu día a día con tareas o etiquetas a todas estas notas.

Bear Bear es una aplicación de Markdown bonita y poderosamente simple con la que puedes capturar, escribir y organizar tu vida. Descargar gratis

Pixelmator Pro

Pixelmator Pro tiene como característica principal que fue adquirida por la propia Apple. Una aplicación que se enfrenta a Photoshop a la hora de hacer edición fotográfica de manera profesional con integración de inteligencia artificial y herramientas avanzadas para cualquier diseñador o fotógrafo que quiere editar hasta el último detalle de sus imágenes.

Si bien, con el diseño que han integrado permite que cualquier persona pueda trabajar con ella. Incluso aquellos que no tengan tanta experiencia en la edición fotográfica. Pero lo mejor de todo es la fluidez con la que cuente al estar adaptada completamente al hardware de los Mac, lo que garantiza el máximo aprovechamiento de la potencia de procesamiento y de GPU, lo que son aspectos cruciales en tareas de edición.

Pixelmator Pro Editor de imágenes increíblemente potente, bonito y fácil de usar. Descargar por 59.99€

Final Cut Pro

Final Cut Pro es uno de los mejores editores de vídeo que existe ahora mismo en el mercado. Con una interfaz intuitiva se presenta como las opciones que se tienen en mente cuando se tienen que hacer grandes proyectos cinematográficos. Entre sus características se encuentra la posibilidad de editar vídeo a 360º, trabajar con multicámaras, rastrear objetos y también integrar efectos especiales directamente desde el software.

Como en el caso anterior, una de las ventajas que tiene Final Cut por encima de las opciones que encontramos en Windows es que se integra perfectamente con el hardware, lo que le garantiza tener un gran rendimiento y fluidez en el trabajo.

Final Cut Pro Combina edición de vídeo revolucionaria con la mejor organización de contenidos. Descargar por 349.99€

HazeOver

Si la productividad es lo que más valoras en el día a día seguramente quieres eliminar cualquier tipo de distracción cuando estás trabajando en una ventana concreta. Esto se consigue con esta aplicación que no tiene ninguna alternativa como tal en Windows.

El funcionamiento es simple, ya que simplemente va a atenuar o a oscurecer el fondo del escritorio. Es decir, la pantalla donde estás trabajando será la única ventana que está iluminada de manera clara, mientras que el fondo se oscurece de manera personalizada.

HazeOver Evita distracciones y céntrate en la tarea que tengas entre manos. Descargar por 6.99€

Imágenes | Dmitry Chernyshov

