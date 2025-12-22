Esta CEO dice que trabaja 17 horas al día y que los domingos no siente la tristeza de pensar en el lunes, porque también trabaja

La psicología ha descubierto que la "depresión dominical", a veces llamada "melancolía dominical", se refiere a los sentimientos de tristeza, desesperanza e insatisfacción que muchos experimentan los domingos, especialmente por las noches, a medida que se acerca el fin del descanso propio del fin de semana y toca comenzar la semana.

Pues bien, la CEO Yamini Rangan, líder de HubSpot, ha hablado sobre este tema y afirma que ella no tiene la experiencia habitual de los "miedos dominicales" porque trabaja parte del fin de semana y así no le llega ese momento de shock de pensar en retomar el trabajo el lunes.

Rangan ha comentado que ella dedica tiempo al trabajo durante el fin de semana y dice que lo disfruta. Hace descansos los viernes por la noche y los sábados para evitar el agotamiento, según comentó en un episodio del podcast The Grit.

"Los sábados son muy preciados"

Esto se debe a que ella usa los domingos como su día de trabajo personal. "No me dan miedo los domingos. Los disfruto porque es mi tiempo", dijo Rangan, quien dirige la empresa de software.

En su tiempo libre, viernes por la noche y sábado, explica que lo dedica a pasear con su marido Kash (director gerente de Goldman Sachs), hacer yoga, meditar y leer. "Los sábados son muy preciados para mí", dijo Rangan. “Cuando no me tomaba descansos, me agotaba rápidamente”.

Los empleados de HubSpot saben que su CEO no revisa ni responde correos electrónicos los sábados, pero los domingos dedica tiempo a programar correos que llegan a las bandejas de entrada de madrugada los lunes, según recoge Fortune.

Cómo es su jornada laboral

Sobre su día a día ha contado que suele empezar su jornada laboral sobre las 6 de la mañana y comienza a atender llamadas de trabajo a las 7, una hora más tarde. Dice que trabaja hasta las 11 de la noche.

Se incorporó a la empresa de software de marketing justo antes de que comenzara la pandemia como directora de atención al cliente. La pandemia fue un buen momento para la empresa, ya que consiguieron muchos clientes puesto que muchas compañías pasaron a digitalizar sus procesos.

Imagen | Foto de Chandan Chaurasia en Unsplash

