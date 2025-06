La cofundadora de esta gran empresa de IA, a tope con el 996: "Si quieres irte a las 5 no estás en el trabajo adecuado"

Lucy Guo no conoce lo que es el equilibrio entre la vida laboral y personal. Esta emprendedora de 30 años, cofundadora de Scale AI y actual CEO de Passes, se despierta cada día a las 5:30 de la madrugada y no cierra su portátil hasta la medianoche. Para ella, estas jornadas maratonianas no representan un sacrificio, sino la confirmación de que ha encontrado su verdadera vocación.

Guo cuenta su rutina y da detalles sobre su filosofía laboral en una entrevista para el medio Fortune. Y es que la joven empresaria, que recientemente ha sido reconocida por Forbes como la mujer millonaria más joven del mundo tras superar a Taylor Swift en los rankings, defiende una filosofía laboral que está ganando adeptos en Silicon Valley: si necesitas desconectar del trabajo a las cinco en punto, probablemente no estés en el lugar adecuado.

Una rutina sin descanso

"Seguramente no tengo equilibrio entre trabajo y vida personal", reconoce Guo en declaraciones para el medio. "Para mí, el trabajo realmente no se siente como trabajo. Me encanta lo que hago. Diría que si sientes la necesidad de tener equilibrio entre trabajo y vida, puede que no estés en el trabajo correcto".

La rutina diaria de Guo refleja esta filosofía extrema. Y es que según comparte el medio, tras levantarse antes del amanecer, dedica tiempo a entrenamientos de alta intensidad antes de dirigirse a la oficina a las nueve de la mañana. Su jornada incluye desde reuniones de marketing y entrevistas hasta revisiones de producto y feedback de experiencia de usuario, siempre con el café como compañero constante y la comida en el escritorio.

Tal y como comparte al medio, una de las razones que mantiene a Guo trabajando hasta altas horas es su obsesión por el servicio al cliente. Concede apenas cinco minutos a su equipo para responder a los usuarios antes de intervenir ella misma. "Ofrecer un servicio excepcional es lo que diferencia a las startups de las grandes tecnológicas", explica. "Mientras tienes menos clientes, es perfectamente posible que el CEO responda a todo, lo que genera mayor fidelidad".

Hasta ahora, esta filosofía particular y lo logrado en Scale AI le ha reportado grandes beneficios económicos. Su participación del 5% en Scale AI, que mantuvo tras dejar la empresa, está valorada en aproximadamente 1.200 millones de dólares. Pese a trabajar semanas de 90 horas, Guo asegura que siempre encuentra "una o dos horas" para familia y amigos, porque "siempre hay que hacer tiempo para eso, independientemente de lo ocupado que estés".

El modelo 996 conquista Occidente

La filosofía de Guo no es un caso aislado. Cada vez más fundadores y directivos de Silicon Valley están adoptando el modelo laboral chino conocido como "996": trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche, seis días a la semana. Esta tendencia está generando un intenso debate sobre el futuro del trabajo en el sector tecnológico.

Tal y como menciona el medio, Harry Stebbings, fundador del fondo 20VC, ha sido uno de los más defensores de esta filosofía. "Siete días a la semana es la velocidad requerida para ganar ahora mismo. No hay margen de error", aseguraba en una publicación en LinkedIn. "No compites contra cualquier empresa aleatoria, sino contra las mejores del mundo".

Martin Mignot, socio de Index Ventures, también apoya este modelo laboral: "Olvídate del 9 a 5, el 996 es el nuevo estándar para las startups". Según Mignot, lo que en 2018 era controvertido cuando Michael Moritz lo introdujo en Occidente, ahora se ha convertido silenciosamente en la norma del sector tecnológico.

Sin embargo, como cabe esperar, no todos los expertos del sector respaldan esta deriva hacia las jornadas laborales extremas. Suranga Chandratillake, socio de Balderton Capital, critica duramente este modelo, especialmente cuando ‘proceden de inversores sin experiencia operativa’. "Si eres CEO, no escuches a un magnate financiero que nunca ha hecho tu trabajo y te dice cómo hacerlo", asegura.

Amelia Miller, cofundadora de la plataforma Ivee, va más allá y considera que trabajar siete días sin parar es una "red flag" para los inversores. "Solo los malos fundadores trabajan 7 días sin descanso. Es una gestión terrible del tiempo y una vía directa al agotamiento, una de las tres principales razones por las que fracasan las empresas en fase inicial", argumenta.

Está claro que, a veces, la filosofía del "trabajo como pasión" puede caer peligrosamente en una cultura laboral tóxica disfrazada de ambición empresarial.

