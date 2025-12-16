Google cierra la herramienta gratis que nos avisaba si nuestros datos terminaban en la Dark Web. Aún tienes unos días para rastrearte

Durante años, una de las grandes preocupaciones de los usuarios de Internet ha sido saber qué ocurre con sus datos personales cuando se produce una filtración. Correos electrónicos, contraseñas o números de teléfono acaban con frecuencia en bases de datos robadas que circulan por foros clandestinos y mercados ilegales.

Para ayudar a detectar estos casos, Google lanzó hace poco más de un año una herramienta gratuita accesible desde la cuenta de cada uno de sus usuarios: el Informe de la Dark Web.

Sin embargo, esa tranquilidad tiene fecha de caducidad. Google ha confirmado que cerrará definitivamente esta herramienta en febrero de 2026, dejando sin servicio a millones de personas que la utilizaban para comprobar si su información personal había sido comprometida. Pero, antes de que eso ocurra, todavía quedan unas semanas clave para revisar los informes y tomar decisiones importantes.

Qué era exactamente el informe de la Dark Web de Google

El Informe de la Dark Web es una función de ciberseguridad que Google incorporó de manera progresiva a las cuentas de usuario: inicialmente estuvo disponible solo para clientes de Google One VPN, pero más tarde se abrió a cualquier persona con una cuenta de Google.

Su funcionamiento es relativamente sencillo: el usuario podía autorizar a Google a monitorizar la Dark Web en busca de coincidencias con sus datos personales, como direcciones de correo electrónico, números de teléfono o contraseñas. Si esos datos aparecían en bases de datos filtradas o foros frecuentados por ciberdelincuentes, el sistema enviaba una alerta.

La herramienta no podía evitar la filtración, claro, pero sí permitía detectar el problema antes de que se produjeran daños mayores, como accesos no autorizados a cuentas, suplantación de identidad o intentos de estafa dirigidos.

El anuncio del cierre: fechas clave que debes conocer

Ahora, Google ha comunicado la eliminación del servicio de forma escalonada y con fechas muy concretas, algo especialmente importante para los usuarios que aún lo tienen activo.

15 de enero de 2026 : Dentro de un mes, Google dejará de monitorizar nuevos resultados en la Dark Web. A partir de ese momento, no se detectarán nuevas filtraciones.

: Dentro de un mes, Google dejará de monitorizar nuevos resultados en la Dark Web. A partir de ese momento, no se detectarán nuevas filtraciones. 16 de febrero de 2026: el Informe de la Dark Web dejará de estar disponible por completo y todos los datos asociados serán eliminados de los sistemas de Google.

Además, la compañía ha informado de que los usuarios pueden borrar manualmente sus informes antes de esa fecha, aunque hacerlo implica perderlos para siempre.

Por qué Google ha decidido eliminar esta herramienta

La decisión ha sorprendido a muchos, pero Google ha ofrecido una explicación clara en sus comunicaciones oficiales. Según la compañía, el problema del Informe de la Dark Web no era la información que proporcionaba, sino lo poco útiles que resultaban los pasos posteriores.

En la práctica, cuando se detectaba una filtración, las recomendaciones eran casi siempre las mismas: cambiar la contraseña, activar la verificación en dos pasos y extremar la precaución. Google considera que ese enfoque es demasiado reactivo, ya que alerta cuando el daño ya se ha producido .

El gigante tecnológico asegura que quiere centrar sus esfuerzos en herramientas más proactivas, diseñadas para prevenir los problemas antes de que los datos terminen en manos de terceros.

El cambio de estrategia: de reaccionar a prevenir

El cierre del informe de la Dark Web encaja en una estrategia más amplia de Google en materia de seguridad. La empresa lleva tiempo insistiendo en que las contraseñas tradicionales son un sistema obsoleto y vulnerable, especialmente frente a ataques de phishing. En su lugar, Google está impulsando alternativas como:

Las llaves de acceso ( passkeys ) , que eliminan el uso de contraseñas.

, que eliminan el uso de contraseñas. La verificación en dos pasos , como estándar mínimo de seguridad.

, como estándar mínimo de seguridad. El gestor de contraseñas de Google , con alertas sobre claves comprometidas.

, con alertas sobre claves comprometidas. La revisión de seguridad y privacidad de la cuenta.

Según la compañía, estas herramientas ofrecen acciones directas y más efectivas que limitarse a avisar de una filtración cuando ya es demasiado tarde .

Qué puedes hacer antes de que desaparezca el servicio

Si utilizas o utilizaste el Informe de la Dark Web, todavía estás a tiempo de sacarle partido. Antes del 15 de enero de 2026 puedes:

Revisar si tu correo electrónico o número de teléfono aparecen en filtraciones.

Identificar qué servicios están asociados a esos datos.

Cambiar contraseñas reutilizadas en varias plataformas.

Activar medidas adicionales de seguridad en cuentas sensibles.

Es un buen momento para hacer limpieza digital y reforzar tu protección antes de que el servicio deje de funcionar definitivamente.

Alternativas para seguir comprobando si tus datos están filtrados

La desaparición de la herramienta de Google no significa que los usuarios queden completamente desprotegidos. Existen alternativas externas que cumplen una función similar: una de las más conocidas es Have I Been Pwned, que permite comprobar gratuitamente si un correo electrónico o número de teléfono aparece en bases de datos de filtraciones conocidas.

Otras opciones ofrecen servicios de monitorización más continuos, aunque en muchos casos requieren suscripción. Eso sí, conviene recordar que ninguna de estas herramientas es infalible ni puede garantizar que tus datos no circulen por la Dark Web. Son, en el mejor de los casos, un sistema de alerta temprana.

