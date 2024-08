He encontrado mi correo electrónico en la dark web con esta herramienta gratis de Google: cómo comprobar si está tu email

Datos personales tan jugosos como el email o el número de teléfono corren por la 'Dark Web', ya que son el caballo de Troya que permiten conseguir acceder a otra información privada más sensible si cabe, como por ejemplo la bancaria, mediante técnicas como el phising.

Nadie quiere que su correo electrónico acabe en la 'Dark Web' pero el primer paso para tomar medidas es saberlo...y Google lo pone muy fácil con su nueva herramienta de informes de la Dark Web para suscripciones de pago a Google One. Pero si no pagas por el almacenamiento en la nube de Google no hay problema, ya que dispone de una versión limitada para buscar tu dirección de correo en la dark web: la hemos probado y nos hemos llevado una desagradable sorpresa.

Esta herramienta de informe de la Dark Web fue presentada junto a otras como la VPN de Google el año pasado y lo que ofrece es la monitorización de nuestros datos personales en la Dark Web, de modo que es posible conocer si tus datos han sido desvelados en brechas de seguridad.

Inicialmente con la suscripción a Google One (sea cual sea, siempre y cuando sea de pago), el informe generado devolvía información relativa a tu email y tu perfil, entre la que se incluye tu nombre, dirección postal, número de teléfono, correo electrónico, nombre de usuario y contraseña, pero pronto esta versión más completa también estará disponible gratis para todo el mundo.

Cómo usar el informe de Dark Web de Google One

Hasta que Google libere la opción gratis para todo el mundo, este informe se limita únicamente al email. Eso sí, es necesario tener una cuenta de consumidor de Google, no valen las de Workspace.

Cuando estés en tu dispositivo conectado a internet navegando dentro de tu cuenta, tendrás que entrar en one.google.com. Allí encontrarás la opción de 'Informe dark web', donde podrás tocar sobre 'Probar ahora' para ejecutar el análisis.

Usar nuestro correo electrónico con cabeza es la mejor precaución, pero a veces simplemente ya es demasiado tarde. No obstante, conocer el grado de exposición nos puede llevar a tomar decisiones para protegernos. Con esta versión gratis es posible ejecutar análisis puntuales, recibir consejos y recordatorios para ejecutar la herramienta de vez en cuando.

En mi caso tras pasar el análisis he descubierto que mi dirección de correo electrónico principal junto con mi nombre de usuario aparecen en una brecha de seguridad que data de 2020. Como podéis ver bajo estas líneas, muestra las filtraciones, fechas y datos. A partir de aquí, toca tomar medidas.

Entre las recomendaciones a seguir propuestas por Google se encuentra la configuración de la verificación en dos pasos para una capa extra de protección. Asimismo he optado por cambiar de contraseña por otra más robusta y de uso único.

