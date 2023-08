En unos pocos clics puedes ver todos los datos personales que Google tiene de ti (sin que quizás lo sepas)

Google sabe muchas cosas sobre nosotros. Tiene Android, Gmail, Drive, Maps, Google Play, Chrome, y muchos otros productos que ayudan a la gigante de Mountain View a recopilar muchísima información de lo que haces a diario.

Nos guste o no, ahora es muy difícil permanecer completamente anónimo en Internet, ya sea desde un ordenador personal o desde un smartphone. No importa cuántas veces digas "no" a casi todo lo que te preguntan en cuanto a privacidad y cookies, que siempre habrá otra forma de sacarte tus datos personales o por algún despiste que te lleve a no rechazar uno de tantos rastreos.

Hay que recordar que hace unos días Google anunció importantes novedades al respecto pero por ahora no han llegado a España, solo a Estados Unidos. Estas novedades hacen que la herramienta Resultados de ti pueda evitar que tu información personal esté publicada en la red sin tu consentimiento. Y ahora hay un nuevo panel de control.

En este se va a poder visualizar toda la información que aparece de ti como el nombre, la dirección o el número de teléfono para tener un mayor control. A través de este panel se podrá solicitar directamente a Google que se eliminen los datos. a través de un formulario que se ha simplificado incluyendo también la comunicación de fotos íntimas que hay en el buscador.

Y ahora, mientras esta función llega a España, si llega, la pregunta es: ¿te atreves a ver cuánta información sabe Google de ti? (no hay que negar que puede llegar a impresionar). Porque para ello hay dos modos: uno "simple y limitado" y otro más completo pero también un poco más complejo.

Un vistazo a… 'Sgroogled.com': cuando MICROSOFT lanzaba anuncios ANTI-GOOGLE

Google Panel de Control: un resumen de tu vida

El primer método para obtener un resumen rápido de tu actividad y donde puedes consultar sobre tus viajes, correos electrónicos, contactos, historial de navegación, fuentes de noticias, gestionar tus medios de pago, etc. es mirar el Panel de control de Google o Dashboard.

Desde aquí, podrás ver y descargar todos tus datos. De este modo, si, por ejemplo, quieres descargar todas tus fotos o archivos de Google Drive, puedes hacerlo. Además, si quieres descargar todo de una vez, o eliminar servicios (YouTube, Gmail, Play Games, Stadia, Google Pay, etc.), hay dos grandes botones en la parte superior de la página que te ayudan a hacer esto de una forma muy sencilla, como puedes ver en esta captura de pantalla:

Configuración de la cuenta: más datos (aún)

Si todo esto te ha parecido poco, puedes acceder a muchos más datos sobre ti yendo a la configuración de tu cuenta. Para eso, una vez estén es un servicio de Google como el propio buscador, pulsa sobre tu foto o letra en la esquina superior derecha, y haz clic en "Gestionar tu cuenta de Google". En el menú de la izquierda, seleccione "Datos y privacidad".

Aquí, ahora tienes acceso a absolutamente todo sobre ti: a tu historial más extenso, a la información que compartes con otros, al panel de control que acabamos de ver...

Y ahí también puedes la capacidad de "planificar tu patrimonio digital", es decir, qué quieres que pase con tu cuenta cuando mueres por ejemplo, o simplemente eliminar tu cuenta de Google si quieres empezar de nuevo desde cero.

En Genbeta | Ponerle barreras a la IA es necesario para proteger nuestra privacidad. Y Google quiere modelos que "desaprendan"