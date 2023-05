A partir de ahora, Google puede borrar automáticamente y para siempre tu cuenta y todos los archivos que tengas si no tienes actividad

Google ha anunciado que este año entra en vigor un cambio de políticas para cuentas inactivas. La compañía de Mountain View aplicará desde ahora cambios para que aquellos usuarios que no hayan iniciado sesión en sus servicios en dos años vean eliminados sus archivos de Gmail, Drive, Fotos o YouTube.

Junto con esta eliminación de datos, también se eliminarán las cuentas. Es decir, perderemos todo. ¿El motivo? Según Google, cuando ha pasado tanto tiempo de inactividad, es más probable que la seguridad de una cuenta se vea comprometida.

Por ejemplo, según afirman, sus análisis internos muestra que una cuenta abandonada cuenta con 10 veces menos probabilidad de tener activada la verificación de dos pasos. Y claro, no hablamos de cuentas cualquiera, sino de cuentas que en muchos casos abren puerta de redes sociales y otros servicios personales.

La eliminación de cuentas empieza en diciembre

Si llevas dos años sin entrar en tu cuenta, no te preocupes (de momento). Google ha anunciado que, aunque la política entra en vigor hoy, el borrado de información de cuentas no comenzará hasta final de año. En concreto, no antes de diciembre.

No ocurrirá todo a la vez, sino que irá por fases, como los despliegues de software escalonados. En primer lugar, comenzarán borrando las cuentas que se crearon pero nunca más han vuelto a ser utilizadas. Las cuentas de pago no están afectadas por estas nuevas medidas.

Por otra parte, antes de proceder a la eliminación, y como modo de aviso, la compañía enviará en los meses previos diferentes notificaciones, tanto a la propia cuenta como al mail de recuperación, si es que el usuario ha proporcionado uno. Google anima a establecerlo, para evitar problemas futuros como este.

Para que una cuenta deje de ser considerada inactiva, el usuario solamente tendrá que hacer alguna de estas cosas:

Leer o enviar un correo electrónico

Usar Google Drive

Ver un vídeo en YouTube

Descargar una aplicación en Google Play Store

Usar la búsqueda de Google (con la sesión iniciada en esa cuenta).

Usar el inicio de sesión de Google en cuentas de terceros

Tener una suscripción activa.

