Francia le hace un favor a Zuckerberg: su yate ultracontaminante está atracado en su costa para una reparación de lujo. Hay polémica

Francia le ha ofrecido a Mark Zuckerberg un servicio de lujo: su yate de 300 millones de dólares está atracado en la Riviera Francesa. Un yate que, además, como recalcan muchas publicaciones, es ultracontaminante y se llama 'Launchpad'.

Fue Mark Zuckerberg quien eligió Francia y el astillero La Ciotat para reparar su yate pero la polémica residen en que el impacto ecológico de este gigante ha levantado mucha polémica entre muchos ciudadanos. Cabe recordar que hace un año, el destino de viaje del CEO de Meta fue Mallorca y tampoco estuvo exento de polémica y es que hasta cometió ciertas ilegalidades.

Como explican medios franceses, La Ciotat ya había albergado el yate "Koru" de Jeff Bezos, pero con el paso de los años y teniendo en cuenta cómo el Mediterráneo está sufriendo las consecuencias de la contaminación, el uso de los grandes barcos ha pasado a ser muy impopular y motivo de quejas de la ciudadanía que ha comenzado a tener mayor concienciación ambiental.

El súper viaje de Zuckerberg y su familia

Aunque los grandes líderes tienen la costumbre de hablar de las innumerables horas que trabajan para ponerse de ejemplo de superación y esfuerzo, obviando todas las horas que sus empleados echan a sus empresas, cierto es que se dan buenas vacaciones y descansos.

El líder de Meta, dueño de un enorme espacio en Hawaii, como motivo también de gran polémica, ha hecho ahora un largo viaje con su familia en su gran yate. Este fue, por cierto, el regalo que se dio el pasado año para su 40 cumpleaños.

Se calcula que la embarcación, en menos de un año, ha consumido unos dos millones de litros de diésel y emitiendo 5300 toneladas de CO₂, el equivalente anual a las emisiones de más de dos mil automóviles. Luxurylaunches informó en enero que Launchpad y el yate de apoyo que lo acompañaba, Abeona, pasaron casi dos meses esperando en el mar al CEO de Meta a comienzos de año, quien finalmente no embarcó en aquellos momentos, y ambos yates regresaron a Port Everglades, Florida, completando un impresionante viaje de 9.600 millas náuticas desde San Francisco hasta el Pacífico Sur y de regreso.

No hay que olvidar que a comienzos de año el líder de Meta estuvo ocupado en apoyar al nuevo presidente de Estados Unidos en aquellos momentos, Donald Trump, mejorar sus relaciones, cambiar políticas de su empresa para adaptarse al discurso del líder republicano y también para tratar de lograr tratos de favor de cara a su juicio en cuanto a monopolio, según informaciones que fuimos recogiendo de la agenda de Zuckerberg sobre informaciones públicas y otras filtradas (como su esperanza de que Trump ayudase en su juicio).

Luego, Zuckerberg, su esposa Priscilla Chan y sus hijas se embarcaron en varias expediciones, según publicaron medios que monitorizan viajes en yates: el multimillonario CEO, su mujer filántropa y sus hijas viajaron en abril desde Hawaii a Noruega. Tras disfrutar del viaje transatlántico de 8.460 kilómetros hasta los fiordos noruegos, incluso usaron esa base para que Zuckerberg aterrizase en helicóptero directamente en el helipuerto del yate para cumplir con las normas de aterrizaje de Noruega, a pesar de las enormes críticas de los lugareños.

El viaje de verano continuó hasta Grecia, donde los altos mandos de Facebook se unieron al clan Zuckerberg a bordo del Launchpad. Este yate de cuatro cubiertas tiene espacio para alojar a 26 huéspedes holgadamente en 13 camarotes atendidos por 42 tripulantes. También ha viajado por el sur de Italia, a lugares como Nápoles o Positano. Según datos de The Yacht CO₂ Tracker Collective, Launchpad emitió aproximadamente 6,2 toneladas de CO₂ en tan solo cuatro días entre Positano y Nápoles, consumiendo 2.394 litros de combustible.

La Riviera Francesa: entre destino de lujo y multimillonarios despreocupados por el medio ambiente

Ahora, como publican medios franceses, el multimillonario está atracado en Francia y, aunque a Riviera Francesa está acostumbrada a recibir a los gigantes del mar, dicen que es bastante raro ver los yates de multimillonarios tecnológicos en sus costas. De todos modos, la zona cuenta con una gran oferta de técnicos expertos en el asunto y una gama de servicios que son a la vez de lujo y discretos.

El astillero La Ciotat, especializado en megayates, se presenta como un "spa de barcos de lujo". Es precisamente este argumento el que atrae a las personas más ricas del mundo. Pero la sociedad vive una paradoja: conciliar la reputación de Francia en materia de protección ambiental con la acogida a este tipo de barcos ultracontaminantes.

Esto recuerda a una historia que compartimos hace unos días del CEO de una empresa que acaba de anunciar despidos de una manera muy impersonal y que da charlas sobre contaminación y la necesidad de cuidar el medio ambiente mientras él viaja en jet privado.

