Mark Zuckerberg elimina las políticas de inclusión en Meta. Afirma que "la energía masculina es buena" en una empresa

Hace unos días, Mark Zuckerberg anunció que las redes sociales de su imperio Meta (Instagram, Facebook y Threads y también dueña de WhatsApp) iban a prescindir de sus verificadores de datos, trabajadores que tienen la misión de frenar bulos dentro de estas plataformas ampliamente usadas. En su comunicado anunciando la novedad llegó incluso a criticar a estos profesionales para así alinearse al discurso de Donald Trump, futuro presidente de Estados Unidos, o al de Elon Musk.

Ahora, Zuckerberg, que ya ha dicho abiertamente que espera que Trump cuente con él durante su mandato (también le ha hecho una donación millonaria para su gala de inauguración), ha dado una entrevista a un periodista cercano al ex y futuro presidente, hablando de la "energía masculina" dentro de los espacios de trabajo. Después de limitar la moderación de contenidos, el fundador de Meta explicó en una entrevista en un podcast con Joe Rogan, partidario de Donald Trump, por qué, además, estaba poniendo fin a sus políticas de inclusión interna.

Cabe recordar que el jefe de Facebook, Instagram y WhatsApp anunció hace unos días, el pasado viernes 10 de enero, el fin a la política interna de diversidad en recursos humanos, conocida en Estados Unidos como DEI, por Diversity, Equity and Inclusion (diversidad, equidad e inclusión). Según una carta interna a los empleados, hecha pública por The New York Times y Axios, "el término 'DEI' también ha adquirido un cariz polémico, en parte porque algunos lo entienden como una práctica que sugiere un trato preferencial a algunos grupos sobre otros".

En la entrevista que dura casi tres horas, el podcaster comienza preguntando sobre la decisión de acabar con la moderación dentro de Meta para luego tocar temas como la inclusión en las plantillas de trabajadores de una empresa, aspectos de su vida personal, qué opina Zuckerberg de Apple o sobre su gran rancho en una isla de Hawaii, entre otros temas.

Sus palabras sobre la "energía masculina"

Una de sus declaraciones que más han llamado la atención de la entrevista y que muchos medios han destacado es que afirma que "la energía masculina creo que es buena y, obviamente, la sociedad tiene mucho de eso, pero creo que la cultura corporativa realmente estaba tratando de alejarse de ella". Estas palabras están registradas a partir de los primeros 90 minutos de la charla (1:29, concretamente).

Cuando habla de energía masculina, él mismo añade que se refiere a "una cultura que celebra un poco más la agresión". También afirma que en el pasado él mismo "era algo hiperagresivo en un punto pero que ya no" lo cree que lo sea.

Según sus palabras, "una cosa es decir que queremos ser acogedores y crear un buen ambiente para todos y creo que es otra cosa decir básicamente que 'la masculinidad es mala', y culturalmente nos inclinamos hacia esa parte del espectro", dijo Zuckerberg durante su reciente entrevista. Afirma no estar de acuerdo con definir como tóxicos comportamientos tradicionalmente asociados a la masculinidad.

"Creo que tener una cultura que celebra un poco más la agresión tiene sus propios méritos que son realmente positivos", añadió Zuckerberg.

También considera "que la cultura corporativa se había inclinado hacia ser algo algo más castrante y realmente no lo sentí hasta que me involucré en las artes marciales, que creo que sigue siendo una cultura mucho más masculina". También relaciona el tema de las energías masculinas o femeninas con cómo se siente cuando caza, algo que explica que realiza en su rancho de Kawaii.

Cambios en las políticas de Meta

Esta entrevista fue otorgada después del anuncio interno de la empresa de acabar con las políticas de inclusión e igualdad. En una carta, el líder de Meta afirmó que en cuanto a la contratación, "seguiremos buscando candidatos de diferentes orígenes, pero dejaremos de utilizar el enfoque de selección diversa".

Según él, los jefes de estas plataformas creen que hay otras formas de crear una fuerza laboral líder en la industria y aprovechar los equipos formados por personas de clase mundial de todo tipo de orígenes para crear productos que funcionen para todos.

"Anteriormente, eliminamos los objetivos de representación para mujeres y minorías étnicas. Tener objetivos puede crear la impresión de que las decisiones se toman en función de la raza o el género. Si bien esta nunca ha sido nuestra práctica, queremos eliminar cualquier impresión de ello".

También han anunciado el fin "en nuestros esfuerzos de diversidad de proveedores dentro de nuestra estrategia de proveedores más amplia. Este esfuerzo se centró en la contratación de empresas de propietarios diversos; en el futuro, centraremos nuestros esfuerzos en apoyar a las pequeñas y medianas empresas que impulsan gran parte de nuestra economía".

Por otro lado, "en lugar de programas de capacitación sobre equidad e inclusión, crearemos programas que se centren en cómo aplicar prácticas justas y consistentes que mitiguen los prejuicios para todos, sin importar su origen".

Zuckberg y sus esfuerzos por alinearse con Donald Trump

Cabe recordar, que entre otras novedades recientes de Meta, mediante las que la empresa quiere trabajar de acuerdo a la ideología de Donald Trump. Hace unos días Meta anunció que el aliado de Trump y director ejecutivo de UFC, Dana White se une a su junta, junto con otros dos nuevos directores.

Meta también ha dicho que donará 1 millón al fondo inaugural de Trump, y que Zuckerberg quiere asumir un "papel activo" en las discusiones sobre políticas tecnológicas. No hay que olvidar que tras las disputas con Elon Musk el pasado año, ahora ha alabado al que será asesor del nuevo gobierno.

Además, Joel Kaplan, un destacado republicano, ex asesor de Bush, fue ascendido al puesto de máximo responsable de políticas de la empresa y reconoció que el anuncio de eliminar verificadores está directamente relacionado con el cambio de administración.

No hay que olvidar que, cuando en enero de 2021, un grupo violento atacó el Capitolio como protesta contra la llegada al gobierno de Joe Biden, frente a Donald Trump, Meta bloquéo los mensajes publicados por Trump alentando la marcha y unos días más tarde cerraron sus perfiles en las redes sociales de forma indefinida.

Críticas a Joe Biden

Zuckerberg, de hecho, ha aprovechado la entrevista en el mencionado podcast para atacar a Joe Biden. Dice que la censura a la que ha estado sometida Facebook es como lo de "1984".

Criticó a la administración Biden por presionar para censurar información antivacunas de la COVID-19 y ha atacado a los medios por acosar a Facebook para que tomara medidas drásticas contra los bulos y las noticias falsas después de las elecciones de 2016. De todos modos, voces internas de ex empleados y es jefes de la empresa han hablado de que la empresa realmente permite la difusión de información falsa y lo han mostrado con documentos.

El CEO de Meta dijo que un punto de inflexión para su enfoque de la censura se produjo después de que Biden dijera públicamente que las empresas de redes sociales estaban "matando gente" al permitir que se difundiera información errónea sobre COVID.

Zuckerberg también ha afirmado que los funcionarios de Biden querían que Meta eliminara un meme de Leonardo DiCaprio apuntando a un televisor, con una broma a expensas de las personas que estaban vacunadas. Zuckerberg ha dicho que su empresa puso el límite a la hora de eliminar "el humor y la sátira". Pero también dice que su empresa fue demasiado lejos al cumplir con tales solicitudes.

