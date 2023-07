"Si necesitas información de alguien de Harvard, pídela. La gente confía en mí. Putos tontos": Mark Zuckerberg hablaba así con 19 años

La historia de desencuentros de Facebook con la privacidad tiene un largo recorrido: la confirmación de la lectura del historial de llamadas y SMS de sus usuarios y usuarias, el escándalo de Cambridge Analytica, los dos niveles de privacidad que dejan a quienes usan la red social en un escalón inferior, la recolección de datos de personas que no usan sus redes sociales... y ni siquiera el cambio de nombre del imperio de Zuckerberg ha mejorado la cosa, ostentando el dudoso honor de ser la firma que ha recibido la mayor multa de la historia de la UE en materia de protección de datos. De los errores (y de que te rasquen el bolsillo) se aprende, pero es que Mark Zuckerberg ha demostrado poca sensibilidad con la privacidad de sus clientes y para muestra, esta conversación.

Vaya por delante que se trata de una charla privada y que ya ha llovido bastante desde que tuvo lugar. Como detalla Business Insider, en ella participa un joven Mark Zuckerberg de 19 años y un amigo, poco tiempo después de que el eterno CEO de Facebook lanzara la red social con la que comenzó su imperio.

Lo que traducido viene a ser algo así:

"Así que si alguna vez necesitas información sobre alguien de Harvard, solo pídela. Tengo más de 4.000 emails, fotos, direcciones, SNS..."

"¿Qué? ¿Cómo lograste eso?"

"La gente simplemente las envió. No sé por qué. Ellos me la confiaron. P*** tontos."

Que en las conversaciones privadas es habitual usar un lenguaje más informal, bromear con asuntos serios y fanfarronear es una realidad, pero el tono de la charla evidencia que la estrategia de Facebook con la privacidad siempre ha sido agresiva. Y su proceder posterior así lo demuestra.

Meta, Zuckerberg y la privacidad: lo hacemos y ya vemos

No obstante, a lo largo de su andadura, el imperio de Zuckerberg ha ido modificando sus productos para adaptarse, unas veces por las críticas de quienes los usan, otras para cumplir con legislación o tras multas y escándalos. Asimismo, tampoco podemos olvidar a la competencia: el escenario ya no es el mismo que cuando Facebook comenzó, hay alternativas y personas y organizaciones más preocupadas por la privacidad.

De todos modos, esta forma de hablar del CEO de Meta no es nueva, si bien cuando se hicieron públicos sus emails con la demanda por robo y plagio de la red social que le convirtió en millonario, ya se vislumbraba que su modus operandi es es primero hacer y después observar la reacción.

¿Ha cambiado Mark Zuckerberg su forma de entender la privacidad? Aunque pudimos escuchar las explicaciones del mandamás de Facebook cuando tuvo que testificar ante el Senado de EEUU, los hechos dicen más que las palabras: su último producto lanzado es Threads, una especie de Twitter basado en Instagram diseñado para tener acceso a un largo listado de información personal.

Pero aunque su crecimiento ha sido vertiginoso, Threads de momento no está disponible en el viejo continente. ¿Los motivos? No hay una versión oficial, pero un portavoz de la Comisión de Protección de Datos de Irlanda ha afirmado que Threads no llegará a Europa "de momento" a consecuencia de las leyes de privacidad que existen en el continente. O lo que es lo mismo, a vueltas con un producto de Meta y la privacidad.

Portada | Foto de Annie Spratt en Unsplash

