Threads de Instagram, guía a fondo: qué es, cómo funciona esta red social, cómo darse de alta y de baja, privacidad y más

Después de semanas hablando de ella, Threads de Instagram ya es una realidad. La nueva red social de Meta basada en Instagram y que está llamada a ser una seria alternativa a Twitter ya está disponible, pero con matices, como iremos viendo. Tanto si buscas un sucesor para Twitter, te gusta el microblogging, tienes una cuenta de Instagram o simplemente quieres probar, te contamos cómo iniciarte en Threads desde cero y qué puedes esperar de esta red social.

Qué es Threads

Como Twitter, Threads de Instagram es una red social de microblogging, es decir, se centra en que puedas compartir y leer textos pequeños. Le ponemos el apellido "de Instagram" porque se trata de una extensión de esta, por lo que para usar Threads, necesitas disponer antes de una cuenta de Instagram. Como Instagram, Facebook o WhatsApp, la empresa que está detrás es Meta.

Si tuviéramos que dar una definición corta de una línea sobre qué es Threads, podría decirse que es algo así como un híbrido entre Twitter y Mastodon, ya que comparte características de ambas redes sociales.

Volvamos a la relación de Threads con Instagram. Decíamos que para usar Threads era necesario tener perfil en Instagram, pero no te servirá la aplicación de fotografía para mandar tus Threads, sino que necesitarás descargar su propia aplicación al ser independiente. Su pertenencia a Meta y su vínculo con Instagram constituye cierta ventaja a la entrada respecto a otras potenciales rivales de Twitter.

Así, parte de una audiencia potencial de base de mil millones de usuarios, la gente que ya tienen Instagram y que por tanto le resulta más ágil probar Threads frente a la competencia, donde partes de cero, sin cuenta y sin contactos. Además hay muchas celebridades que ya tienen Instagram y que pueden servir como anzuelo.

Finalmente cabe destacar que que forme parte de Meta es un aliciente en cuanto a la facilidad para llegar a otras personas, simple y llanamente con cosas como la publicidad. Como curiosidad, Threads se lanzó el 6 de julio del 2023 y en menos de 7 horas superó los 10 millones de usuarios.

Cómo funciona Threads de Instagram

Como puedes imaginarte al definirlo como un potencial rival e incluso sucesor de Twitter, su dinámica es muy similar: puedes crear publicaciones con pequeños textos, añadir fotografías y vídeos. En este caso el límite de caracteres es de 500, bastante por encima de Twitter (gratis) y próximo a algunas instancias de Mastodon. Por supuesto, también vas a poder interactuar con otros usuarios y usuarias y sus respectivas publicaciones y viceversa, así como compartirlas o citarlas.

Una de las bazas de Threads es que al pertenecer a Instagram, será posible compartir una publicación en tus historias, una forma de acercar Threads a los usuarios clásicos de solo Instagram, haciendo que tanto el propio Threads como tú como usuario, podáis ganar potenciales seguidores.





Threads promete no ser una red social centralizada e integrarse dentro del Fediverso, de modo que quienes usen esta red social podrán interactuar de Threads hacia instancias de Mastodon y otras redes similares a través del protocolo ActivityPub. Eso sí, todavía está pendiente de implementarse y desconocemos si habrá limitaciones llegado el momento.

A día de hoy Threads solo tiene un muro de noticias donde se muestra contenido gracias a la acción de un algoritmo, lo que en la práctica significa que la actividad de quienes sigues aparecerán mezcladas con otras personas que no, pero que publican contenido potencialmente interesante para ti. No obstante y según declaraciones del equipo de Threads, es cuestión de tiempo que se implemente una página de inicio donde solo esté la gente que sigues.

Entre las opciones disponibles en Threads está la de búsqueda de otras personas, notificaciones, gestionar menciones, silenciar y bloquear usuarios, filtrado, configurar tu perfil para que sea público o privado, reportar publicaciones... pero queda mucho por hacer. Así, de momento aún no se puede usar desde la web, no hay hashtags, no se pueden crear listas de usuarios... Lo que sí que ves desde ya es el enlace a tu cuenta y un botón para enlazar directamente con tu cuenta de Instagram.

Privacidad: qué permisos tiene Threads sobre los usuarios

Si echas un vistazo a su página dentro de las plataformas de descargas, por ejemplo en la App Store, descubrirás algo que puede que te haga pensarte dos veces lo de empezar tu andadura en la red social de microblogging de Meta: la cantidad de permisos a los que tiene acceso.

Ficha de Threads en la App Store

Porque Threads está diseñado para recopilar una ingente cantidad de sus usuarios con el uso, a saber:

Datos de salud.

Información financiera.

Datos de contacto.

Contenido compartido por el usuario.

Historial de navegación y de búsquedas.

Uso de datos.

Compras.

Localización.

Identificadores.

Diagnóstico.

Información sensible.

Pero aunque se sienta que la información captada es demasiada para una aplicación destinada a intercambiar mensajes de texto, fotos o vídeos, Meta es conocida por ser una empresa ávida de recopilar datos y pese a todo, se postula a ser el gran rival de Twitter.

Como curiosidad y para que sirva como referencia, la ficha de Twitter en la App Store también muestra una enorme lista de datos a los que tiene acceso:

Información a la que Twitter tiene acceso. App Store

Cómo darse de alta en Threads

Aunque puedas verla en las principales plataformas de descarga, Threads todavía no ha llegado a Europa, una cuestión temporal que requerirá que se adapte para cumplir con la legislación de privacidad del viejo continente. No obstante, si no quieres esperar más, te contamos cómo usar ya Threads en España.

El camino varía ligeramente en función de si tienes un móvil Android o iPhone:

En Android: puedes descargar la APK de la app en APK Mirror y luego instálala en tu móvil tras darle los permisos pertinentes. Si ves varias versiones no te preocupes, ya que solo podrás instalar aquellas compatibles. Después será necesario activar un VPN para iniciar sesión con ubicación EEUU, aunque luego podrás usarla con normalidad. Finalmente, al iniciar sesión Threads detectará tu perfil de Instagram (en caso de error, dale a 'Cambiar cuenta' para iniciar sesión desde cero)





En iPhone. El procedimiento es algo más complejo, ya que requiere contar con una cuenta de Apple en EEUU, algo que puedes hacer desde un navegador valiéndote de una VPN. Después cierra sesión en tu iPhone con tu cuenta normal (mejor hacer una copia de seguridad previamente) e inicia sesión con la cuenta recién creada. Ya solo tendrás que buscar 'Threads' en la App Store y descargarla sin necesidad de usar VPN. Finalmente, sal de tu cuenta de Apple de EEUU y entra en la tuya: tendrás Threads instalado, pero con perfil distinto.

Cómo darse de baja en Threads

Además de la cantidad de información que Threads recopila de ti, hay otra cuestión polémica: así como crearse una cuenta en la red social de microblogging de Meta es facilísimo (una vez está disponible en tu país) gracias a su relación con Instagram, arrepentirse y quererse dar de baja no lo es tanto.

Así, como recoge TechCrunch, si quieres darte de baja completamente de Threads, tendrás que borrar también tu cuenta en Instagram, algo que puedes hacer desde el Centro de cuentas de Instagram, en 'Configuración y privacidad' > 'Centro de cuentas'.

No obstante, es altamente probable que Threads acabe incluyendo esta opción independiente antes de desembarcar en Europa. De momento queda otra opción: desactivar la cuenta, de modo que tu contenido, interacciones y perfil queden ocultos hasta vuelvas a reactivarlo (pero sin borrar). Se trata de una opción temporal que podemos extender ad infinitum. Puedes ejecutarlo desde el menú 'Cuenta' > 'Desactivar perfil' de Threads.

