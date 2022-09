Qué es una VPN, cómo funciona y cómo te puede ayudar

Porque trabajas en remoto: Muchas empresas ya exigen el uso de servicios VPN a la hora de otorgar acceso a su red corporativa a los empleados que se conectan desde el exterior. Una conexión en la que no mediase el cifrado de la VPN sería vulnerable a un robo de credenciales, lo que podría poner en peligro la seguridad de toda la empresa (y la confidencialidad de sus datos).

Si eres streamer y/o gamer: Ya hemos dicho que una VPN oculta qué dirección IP estamos usando. Y lo que la gente no conoce, no lo puede atacar: tanto el mundo de los videojuegos como el streaming puede ser muy competitivo cuando hay dinero de por medio, y no es raro que se lleven a cabo ataques DDoS con el fin específico de hacer caer una conexión durante una emisión o una partida.