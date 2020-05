¿Qué es un proxy y en qué se diferencia de un VPN?

"Soy un opositor en un país que no respeta las libertades, y quiero comunicarme de forma segura con otros activistas o acceder a contenidos oficialmente censurados": pues no se te ocurra recurrir a un proxy; incluso si no están interceptando tu flujo de datos, diversas vulnerabilidades de tu navegador vinculadas al uso de Flash o JavaScript podrían revelar tu verdadera identidad.