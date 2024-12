Unos influencers pidieron cenar gratis en este restaurante. Su dueño se vengó con un plato y una broma que nunca olvidarán

Hoy día podemos encontrar grandes creadores de contenido en redes sociales y plataformas de vídeo y streaming. Con el tiempo, aquellos que han acabado teniendo éxito también se han beneficiado de grandes sumas de dinero y de promociones exclusivas por parte de las marcas. No obstante, también hay quienes quieren abrirse camino hacia este mundillo aprovechándose hasta del bar de al lado si hace falta.

Santi Temblador es el dueño de un restaurante de Sevilla donde han venido a parar algunos influencers. Sin embargo, cansado de la actitud que tienen muchos de estos creadores de contenido, decidió gastarle una broma a unos influencers que habían acordado cenar en el restaurante y hacerle una promoción en redes sociales. La sorpresa de los instagramers es digna de enmarcar.

Una cena inesperada para dos influencers que solo querían cenar gratis

“Otra vez ha vuelto a pasar. Me han mandado varios emails un par de Instagramers, que quieren cenar gratis. Esta vez he decidido tomármelo con humor y les voy a poner una cena gratuita. A ver qué opinan ellos y si les gusta o no”, comentaba el dueño del restaurante en un vídeo para sus redes.

Haz clic en la imagen para ir a la publicación

A continuación, vemos a Santi preparar un bocadillo de mortadela con aceitunas, un plato espectacular para recobrar las fuerzas, pero que quizás los influencers no esperaban probar en este restaurante. “Esta maravillosa cena se compone de un bocata de mortadelita con aceitunas. Disponemos el embutido en finas lonchas y lo vamos distribuyendo de esta forma para tener una cena digna de un creador de contenido, al nivel que tienen. Vamos a ponerlo bien despachado, que no les falte mortadela con aceitunas a las criaturas. Vamos a ponerlo presentado dignamente. Vamos a hacer un corte transversal para darle un poquito de elegancia a la cena. Y vamos a presentárselo así. Y a esperar, a ver qué opinan los señores”, mencionaba Santi en el vídeo.

Haz clic en la imagen para ir a la publicación

En la siguiente parte del vídeo vemos cómo los influencers acaban llegando al restaurante para empezar su menú degustación compuesto, exclusivamente, de un exquisito bocata de mortadela con aceitunas. Sacan unas cuantas fotos con el teléfono y, cansados de esperar, le preguntan al chef para saber qué más acompañaba ese plato.

“Ya está, eso es lo que os voy a sacar. Eso es lo que yo pongo a la gente que pide de comer. Ha sido un malentendido. Cuando pasa la gente pidiendo de comer, yo les pongo un bocata, pero suelo cobrar a todo el mundo. Más no, no me lo puedo permitir”, comentó Santi.

Ambos influencers acabaron aceptando la explicación de Santi y terminaron hasta con intenciones de pagar el bocadillo. Los acontecimientos sucedieron de forma orgánica y tranquila, por lo que no hubo discusiones de por medio. Santi, así, fue como acabó quitándose de en medio a los influencers de su restaurante, con una pequeña broma de la que al final ha podido sacar él más provecho que sus últimos clientes para sus redes.

Imagen de portada | Santi Temblador

Vía | La Vanguardia

En Genbeta | Estos son los 54 creadores españoles inscritos en el nuevo 'registro de influencers': quién falta y a qué se expone por ello