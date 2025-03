Mark Zuckerberg despide al 5% de los desarrolladores de Meta "por bajo rendimiento". Los ex empleados alegan que hay otra razón

Mark Zuckerberg y su empresa Meta han sido protagonistas de despidos masivos en una de las más reconocidas empresas tecnológicas del mundo y, además, muchos de estos despidos han sido polémicos.

Hoy tenemos una nueva historia al respecto: cuando el líder de Facebook e Instagram dijo hace unas semanas que echaba a la calle al 5% de los desarrolladores de Meta alegando su "bajo rendimiento", en realidad fue por otra razón, según los ex empleados.

Muchos ex empleados han hablado ahora, en diversas redes sociales, explicando que realmente los echaron por haberse tomado bajas por enfermedad o por maternidad y paternidad, por teletrabajar o por tomar sus vacaciones. Y, además algunos de los programadores despedidos dicen que Meta se ha convertido en "la empresa tecnológica más mala" de Silicon Valley. Las redes sociales como LinkedIn se han llenado de publicaciones de estos trabajadores contando su versión de los hechos.

Cabe recordar que aunque casi 4.000 despidos fueron anunciado en enero y esas personas ya están en la calle, la empresa lleva años de grandes beneficios. Por ejemplo, en agosto Meta informó de un beneficio superior al esperado, de 13.500 millones de dólares entre abril junio ascendieron. Sus ingresos del tercer trimestre de 2024 ascendieron a 40.580 millones de dólares, un récord trimestral, tras un aumento del 19% interanual.

Meta despide a gente por tener hijos

En Blind, una aplicación anónima para empleados verificados que se utiliza a menudo en el sector tecnológico, hay varias versiones de los hechos que recoge Fortune. Además de las acusaciones de que la empresa hizo un mal uso de la etiqueta de bajo rendimiento, algunos también afirmaron que Meta los despidió mientras estaban de baja por enfermedad.

Una mujer explica que superó "constantemente las expectativas durante varios años, tuve un bebé en 2024 y me despidieron". Otra persona recuerda que "docenas de personas con un historial impecable y calificaciones superiores fueron despedidas cuando se tomaron una licencia por maternidad o por enfermedad".

Otra mujer también dice que estuvo de baja por maternidad durante seis meses agregó que no tenía “antecedentes de desempeño por debajo del promedio” y está buscando asesoramiento legal. Otro ex trabajador de Meta calificó los despidos de crueles y agregó que algunas personas recibieron a la fuerza calificaciones “más bajas” mientras estaban de baja por enfermedad.

Dicen que muchas personas despedidas llevaban diez años en la empresa, sin quejas de sus superiores y son ahora despedidos cuando tienen hijos. De hecho, un empleado de Amazon escribió que cree que Meta realmente ahora es solo para trabajadores jóvenes sin familia que “no tienen nada más en qué concentrarse que en ganar dinero”.

La energía masculina de Zuck, en cuestión

También en LinkedIn, muchos profesionales que estuvieron años en Meta se han lanzado a criticar a su antiguo empleador. Uno afirma que él no es "un trabajador de bajo rendimiento" y otro también dice que esa etiqueta puesta por el magnate "es engañosa y, para muchos de nosotros, es totalmente errónea".

Además de las quejas de los profesionales despedidos, LinkedIn se ha llenado de análisis de qué significa esa etiqueta de trabajadores de bajo rendimiento y cómo las empresas lo están usando de malas formas.

Hay expertos recordando que a las empresas como Meta les preocupa más lo que piensan sus accionistas que el personal que trabaja para ellos: "No nos importa que etiquetar a quienes despedimos como "de bajo rendimiento" perjudique su capacidad de encontrar otro trabajo y, por último, no asumimos ninguna responsabilidad por cómo estas personas llegaron aquí o por su desempeño aquí...", dicen que sería lo más correcto de explicar al anunciar los despidos.

Una abogada —que se burló de"la nueva energía masculina de Zuckerberg"— se ofreció a proporcionar todos los datos que puedan demostrar que las acusaciones son falsas: "Tengo las evaluaciones que lo demuestran, y un sinfín de compañeros y jefes pueden dar fe de mi trabajo".

En su publicación, dice no estar enfadada por el despido, sino por que se haya difamado su labor. Y afirma que no va a echar de menos que su "trayectoria profesional esté sujeta a los caprichos de decisiones de productos sobre las que no tengo control, la sobrecarga mental, tener 62 pestañas en el PC abiertas, ver cómo se desprecian productos, la nueva "energía masculina" de Zuck y convertirse en su daño colateral".

Como recoge Business Insider, un científico de datos también subió capturas de pantalla mostrando elogios a su rendimiento, que indicaban que habitualmente "superaba las expectativas".

