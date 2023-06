Primero, Mark Zuckerberg fue letal con el teletrabajo. Ahora, Meta exige a los empleados que vuelvan a las oficinas

De acuerdo con el creador de Facebook, los análisis de datos internos de Meta sugieren que los ingenieros que se incorporaron inicialmente a la empresa de forma presencial rindieron mejor que los que lo hicieron a distancia desde el principio.

Y después de mostrarse muy crítico con el teletrabajo ya no hay vuelta atrás para los trabajadores de Meta: tienen que volver a la oficina. El gigante de Internet, propietario de Facebook, Instagram y WhatsApp, ha pedido que los empleados vuelvan a trabajar en persona al menos tres días a la semana a partir del 5 de septiembre.

Algunos podrán librarse: un grupo de empleados de Meta que han sido designados como trabajadores remotos y que podrán mantener el teletrabajo. Aquí podría entrar el número dos de Zuckerberg: el español Javier Javier Oliván que pudo abandonar Silicon Valley para teletrabajar desde su país natal. Esta información no está confirmada ahora por Meta.

Nuevas reglas anunciadas por Meta

En una declaración a CNN, un portavoz de Meta ha dicho sobre esta política actualizada que: "estamos comprometidos con el trabajo distribuido y confiamos en que las personas puedan tener un impacto significativo tanto desde la oficina como desde casa".

Eso sí, llama la atención que dice que estas novedades no están grabadas "en piedra", es decir, que podrían tener cierta flexibilidad. Según las declaraciones a CNN:

También estamos comprometidos a refinar continuamente nuestro modelo para fomentar la colaboración, las relaciones y la cultura necesarias para que los empleados hagan su mejor trabajo.

Hay que tener en cuenta que en sus críticas al teletrabajo, Mark Zuckerberg no asumió responsabilidades de la empresa como que puede haber más factores que hagan de esta modalidad de llevar a cabo las tareas menos eficiente. No solo los empleados tienen por qué tener culpa, pero también pueden tenerla las empresas no llevando a cabo ciertas actividades para fomentar el nexo de un grupo que trabaja a distancia.

La responsabilidad de una empresa frente al teletrabajo

Como ya hemos publicado desde Genbeta, lo que no especifica la información de Zuckerberg sobre que los ingenieros empiezan mejor si lo hacen dentro de las oficinas, es si este resultado puede tener otras causas: un recibimiento por parte de la empresa más elaborado cuando una persona llegaba a la empresa, frente al recibimiento dado durante los años de pandemia, que vinieron acompañados de contrataciones masivas en Meta, podría ser una causa.

O puede deberse a una desmotivación del personal en estos años de incertidumbre, que ha sido analizada por estudios. O un posible descontento laboral por las decisiones tomadas por la empresa en los últimos años.

De hecho, recientemente supimos de una sorprendente información: algunas de las personas despedidas recientemente por Meta han hablado y comentan que, prácticamente desde que fueron contratados no tenían nada que hacer. Y consideran que lo único que quiso la empresa en tiempo de pandemia y mucho crecimiento era quitar talento a la competencia.

