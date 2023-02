La productividad mejoró cuando se cerraron las oficinas en 2020 y 2021 y cayó al volver. Hay una razón

La productividad mejoró cuando cerraron las oficinas en 2020, y se mantuvo alta durante 2021. Cuando las empresas obligaron a los trabajadores a volver a la oficina el pasado año, se registró una caída de esta.

De acuerdo con un nuevo estudio de Fortune, todo esto nada tiene que ver con el llamado "quiet quitting" o renuncia silenciosa, la técnica de algunos empleados de hacer lo mínimo en su trabajo cuando están descontentos con sus condiciones laborales, pero aún así mantenerse para que no puedan despedirlos fácilmente.

Parece ser que es la oficina la que desmotiva a la plantilla, contradiciendo así a grandes CEO como Elon Musk o Satya Nadella y sus opiniones al respecto. Los líderes empresariales comenzaron a preocuparse más por este tema en Estados Unidos cuando los datos gubernamentales sobre productividad publicados en agosto de 2022 mostraron una caída brusca e inesperada en el primer y segundo trimestres de 2022.

Al mes siguiente, Gallup publicó una encuesta que indicaba que hasta la mitad de los estadounidenses podrían estar aplicando su ley del mínimo esfuerzo (o renuncia silenciosa). Grandes directivos como por ejemplo Larry Fink, Consejero Delegado de BlackRock, atribuyeron la caída de la productividad al trabajo a distancia.

Desmontando teorías tradicionales

Las afirmaciones de los CEO tradicionales no cuadran. Si el abandono silencioso del trabajo y el consiguiente descenso de la productividad se debieran al trabajo a distancia, deberíamos ver un descenso de la productividad desde el principio de la pandemia, cuando los trabajadores de oficina se pasaron al trabajo a distancia.

Al mismo tiempo, según estas teorías (Musk lo ha llegado a despreciar) cuando las oficinas volvieron a abrirse, deberíamos ver un aumento de la productividad a medida que los trabajadores volvían a la oficina a partir de principios de 2022. Pero en realidad, vemos la tendencia opuesta.

La productividad estadounidense se disparó en el segundo trimestre de 2020 al cerrar las oficinas, y se mantuvo en un nivel elevado hasta 2021. Luego, la productividad cayó bruscamente en el primer y segundo trimestre de 2022. La productividad se recuperó ligeramente en el tercer y cuarto trimestre, pero nunca volvió al periodo a las cifras registradas antes.

Gallup ve que "el aumento óptimo del compromiso se produce cuando los empleados pasan entre el 60% y el 80% de su tiempo -o entre tres y cuatro días de una semana laboral de cinco- trabajando fuera de la oficina".

Cómo explicar lo que está pasando

Obligar a los empleados a acudir a la oficina, sin tener en cuenta su opinión, provoca desvinculación, miedo y desconfianza, según el director de investigación para la gestión del lugar de trabajo de Gallup, Ben Wigert.

Los trabajadores no comprometidos no son productivos y, además, si no están contentos con las condiciones laborales pueden estar activamente buscando otras empresas.

Por otro lado, el sitio web de empleo Monster informó de que dos tercios de los encuestados renunciarían antes que volver a la oficina a tiempo completo. El Integrated Benefits Institute descubrió en una encuesta realizada en octubre de 2022 que los empleados que trabajan a distancia o en un entorno híbrido declararon estar más satisfechos y más comprometidos (en este caso, en un 50,8%).

Hace unos días Flexa Careers presentaba las conclusiones de un estudio que llevó a cabo durante todo 2022 y en su informe "Índice de Trabajo Flexible" concluye que, en realidad, lo que los empleados prefieren es combinar ambos modelos. Los términos que definían la búsqueda de empleo en la época de la pandemia, como "trabajo híbrido" y "horario flexible", están siendo sustituidos ahora por un modelo más organizado donde hay horarios específicos y un número determinado de días semanales de trabajo desde casa como ha explicado Molly Johnson-Jones, cofundadora y directora ejecutiva de Flexa Careers.

Por otro lado, funcionan los incentivos como pagar los gastos asociados a costes específicos relacionados con la vuelta a la oficina. Por ejemplo, pagar los gastos de desplazamiento del personal, la comida o la tintorería si están obligados a ir de traje.

Una encuesta realizada en octubre de 2022 por Slack descubrió que muchos trabajadores pasan hasta cuatro horas en videollamadas. El jefe de Slack en el Reino Unido, Stuart Templeton, dijo que los empleadores corrían el riesgo de convertir sus oficinas en "asesinos de la productividad", ya que "hacer un viaje de dos horas para sentarse en videollamadas es un uso terrible de la oficina."