A esta ciudad no le ha sentado bien el trabajo híbrido: por raro que parezca, ahora tiene más atascos de tráfico

Ya sabemos que muchas empresas están pidiendo a sus trabajadores que vuelvan a las oficinas tras dos años de teletrabajo gracias a la pandemia (y su consecuente y necesario distanciamiento social). Y mientras que algunos como Elon Musk obliga que el regreso sea para cubrir "mínimo" 40 horas semanales, otras están apostando por modelos híbridos de teletrabajo: es decir, algunos días de la semana puedes realizar tus labores desde casa y otras tienes que desplazarte obligatoriamente a la oficina.

Pues una gran ciudad de Estados Unidos está siendo testigo directo de que estos modelos híbridos pueden traer problemas de tráfico ya que para los trabajadores les resulta impredecible saber cuántos coches se encontrarán en el camino y prepararse en consencuencia. Se trata de Washington, en Estados Unidos.

No hemos encontrado que haya aún estudios realizados al respecto en ciudades o áreas urbanas españolas, pero no se descarta que también esta nueva forma de trabajo afecte del mismo modo.

¿Qué nivel de coches me encontraré hoy?

Concretamente, hay diversos estudios que afirman que se está produciendo una desorden con el tráfico en muchas áreas metropolitanas de Estados Unidos, sobre todo en las que tienen empleos gubernamentales, tecnológicos y otros que se prestan a horarios híbridos.

Los desplazamientos, que ahora se concentran en unos pocos días a la semana, están provocando notables oscilaciones en el volumen de tráfico diario. Esto se traduce a que un trabajador no está muy seguro del volumen de coches que se puede encontrar cada día para organizarse en consecuencia con típicas técnicas para hacer frente a la movilidad ( por ejemplo, compartir el vehículo con compañeros, decantarse por moto ese día en vez de coche...).

Dice The Washington Post que " medida que los trabajadores regresan a la oficina, los expertos ven signos preocupantes de una mayor conducción en solitario". Y esto lleva a más coches por persona, claramente.

David Schrank, investigador científico del Instituto de Transporte de Texas A&M, dijo que hasta que los viajeros se asienten en horarios de oficina más permanentes hay mucha volatilidad: "nos enfrentamos a una mayor variabilidad en nuestros viajes porque no sabemos si este es un día en el que todo el mundo va a la oficina también o no".

Diferencias en los tiempos

Pra ilustrar estas afirmaciones, INRIX analizó los tiempos de viaje de tres zonas comunees de desplazamiento en la región de Washintong D.C. el pasado martes por la mañana, en comparación con las mañanas de los martes de agosto y con principios de marzo de 2020, antes de que la pandemia provocara cierres generalizados.

Descubrió, entre otras cosas, que un recorrido que en verano tardaba 35 minutos, ahora se lleva casi una hora. Esto es normal porque en verano había mucha gente teletrabajando aún y otra mucha de vacaciones. Pero ese mismo recorrido podía hacerse en 45 minutos en marzo, antes de que la pandemia nos metiera en casa de forma masiva.