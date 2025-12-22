Un nuevo informe calcula que 50.000 despidos de 2025 están directamente relacionados con la IA. Y sólo en EEUU

Ya hemos visto estudios que demuestran que la generación Z tiene una importante fuente de ansiedad: la inteligencia artificial y es que la juventud entra al mercado laboral en un momento en el que las amenazas de que las herramientas de IA van a sustituir a las personas son constantes.

Y puede ser que razón no les falta. Hay nuevas cifras que muestran que la IA ha afectado a miles de empleos en 2025, sobre todo en grandes empresas. Los despidos han sido una característica definitoria del mercado laboral en 2025, con varias empresas importantes anunciando miles y miles de recortes de personal.

Concretamente, la IA fue responsable de casi 55.000 despidos en Estados Unidos este año, según la consultora Challenger, Gray & Christmas. En total, se produjeron 1,17 millones de recortes de empleo a lo largo de 2025, el nivel más alto desde la pandemia de Covid-19 en 2020, cuando se anunciaron 2,2 millones de despidos a finales de año.

Una situación económica convulsa

CNBC hace referencia a que la economía sufre: en un momento en el que la inflación se hace notar, los aranceles aumentan los gastos y las empresas buscan aplicar medidas de reducción de costes, la IA se presenta como una solución atractiva a corto plazo para el problema.

"Durante la última década, las empresas han evitado anunciar despidos en el cuarto trimestre, por lo que resulta sorprendente ver tantos en octubre. Con la llegada de las redes sociales y la posibilidad de que los trabajadores compartan sus experiencias negativas con sus empleadores, la tendencia de anunciar despidos antes de las vacaciones desapareció, ya que se consideraba una práctica especialmente cruel", ha afirmado Challenger.

Según esta misma investigación, por industrias, la tecnología sigue liderando los recortes de empleo en el sector privado, ya que las empresas se reestructuran en medio de la integración de la inteligencia artificial, la ralentización de la demanda y las presiones por la eficiencia.

Razones para los despidos

Al mismo tiempo, hay diversas teorías del por qué de estos grandes despidos en las grandes empresas de EEUU. El Instituto Tecnológico de Massachusetts publicó en noviembre un estudio que muestra que la IA ya puede realizar el trabajo del 11,7 % del mercado laboral estadounidense y ahorrar muchos millones de dólares en salarios.

Pero, al mismo tiempo, no todo el mundo está convencido de que la IA sea la verdadera razón detrás de los drásticos recortes de empleo. Por ejemeplo, Fabian Stephany, profesor adjunto de IA y trabajo en el Oxford Internet Institute, considera que podría tratarse de una excusa. Stephany afirmó que muchas empresas que obtuvieron buenos resultados durante la pandemia «contrataron en exceso» y que los recientes despidos podrían ser simplemente una «limpieza del mercado».

Imagen | Foto de Aideal Hwa en Unsplash

En Genbeta | El Gobierno ha llegado a un acuerdo para rebajar la jornada laboral a 37,5 horas en 2025. No será fácil aprobarlo en el Congreso