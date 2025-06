Teníamos miedo de que la IA nos quitara el trabajo. Pero en realidad está acabando con los que quieren empezar a trabajar

Encontrar el primer puesto de trabajo no es algo fácil para muchos jóvenes, ya que este va a marcar el inicio de su carrera profesional. El problema es que, a día de hoy, encontrar esta primera oportunidad es algo cada vez más complicado, debido a las numerosas exigencias que hacen los empresarios, sobre todo en materia de experiencia. Pero difícilmente se puede tener experiencia si nadie da esa primera oportunidad para trabajar.

Una de las formas tradicionales de acceder al mundo laboral es a través de prácticas que se realizan junto a los estudios, lo que comúnmente conocemos como «becarios». Un puesto de trabajo destinado a iniciarse en un oficio, comenzando a realizar las tareas más repetitivas, y que, en realidad, nadie quiere hacer. Pero ahora se está viendo que la IA está empezando a ocupar ese primer escalón de entrada.

Los trabajos de becario comienzan a peligrar con la IA

Así lo refleja un artículo de The New York Times, firmado por la responsable de oportunidades de LinkedIn. En él se apunta que "lo primero que está rompiendo es el peldaño más bajo de la escalera profesional", en referencia a la llegada de la IA. El hecho de que esta tecnología esté realizando ese trabajo inicial deja a los trabajadores sin posibilidad de dar sus primeros pasos. Algo que ya predijo Fortune. Y esto desemboca en que no logran adquirir la experiencia necesaria para acceder al mercado laboral.

Es algo que ya se observa en grandes corporaciones, donde la IA se utiliza para cubrir tareas de apoyo. Amazon, Google o Microsoft ya la emplean para generar pequeños fragmentos de código o realizar tareas administrativas básicas, funciones que antes solían recaer en los becarios que así ganaban experiencia.

Estados Unidos es uno de los países donde la IA se está instaurando de forma más rápida en el ámbito laboral, y esto también se empieza a reflejar en la tasa de desempleo juvenil. Tal y como señalaba The Atlantic, la Reserva Federal de Nueva York alertaba de un incremento del desempleo entre los jóvenes recién titulados: del 5,8% al 6,2%.

No es el único factor que interviene, ya que es difícil probar la relación directa, pero lo que parece evidente es que aprender desde abajo es cada vez más complicado en aquellas empresas donde la IA se está implantando con rapidez.

A largo plazo, esto puede convertirse en un problema estructural. Uno de los grandes retos que afronta el tejido empresarial es la dificultad para cubrir puestos debido a la exigencia de contar con varios años de experiencia previa. Y pocas empresas están dispuestas a invertir en formar a alguien desde cero.

Pero se llega a un punto en el que, si a un joven no se le ofrece esa primera oportunidad de formarse en un ámbito concreto, nunca podrá ser contratado porque no dispondrá de la experiencia mínima requerida. Algo que, a la larga, puede acabar colapsando el sistema ante una previsible escasez de mano de obra cualificada.

Imágenes | Anton Savinov

Vía | Xataka

En Genbeta | Tras dos años y un millón de personas analizadas, un estudio confirma que el teletrabajo mejora la productividad y el bienestar