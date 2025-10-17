Un reconocido activista cree que los jefes tech meten miedo a los programadores con la IA para poder someterlos a más abusos laborales

La IA está sobrevalorada, según el autor Cory Doctorow. Este hombre es un conocido podcaster, periodista y autor de ciencia ficción canadiense y es activista a favor de liberalizar las leyes de derechos de autor y gran defensor de la organización Creative Commons.

Está convencido de que la IA no podrá hacer nuestros trabajos pero que, a pesar de eso, los jefes de todos los sectores están "insaciablemente excitados" con la idea de que la IA reemplace empleos. Y, sobre todo, los jefes del sector de las tech. Según sus palabras, la inteligencia artificial no reemplazará empleos, pero los expertos en tecnología quieren que tengamos miedo de que lo haga.

La tecnología es una de las industrias donde la IA se está expandiendo significativamente más rápido que en otros sectores. Muchos directores ejecutivos del sector tecnológico han expresado su deseo de automatizar tareas que normalmente siempre han hecho los trabajadores humanos. El periodista está convencido de que hay un objetivo a la hora de meter miedo a los trabajadores: poder someterlos a mayores abusos laborales.

"A los jefes tecnológicos les encanta la historia de cómo la IA reemplaza a los programadores", afirmó Doctorow en un evento organizado por la Biblioteca Pública de Brooklyn, donde respondió a las preguntas de la expresidenta de la FTC, Lina Khan. Durante su mandato en la administración de Joe Biden, Khan fue conocida por su firme postura regulatoria contra los grandes monopolios tecnológicos.

La IA no puede diseñar arquitectura de software

El activista está convencido de que por mucho que se ponga a las herramientas de IA a programar y de que el panorama laboral de un sector que antes ofrecía trabajo asegurado ha cambiado por completo, la IA no puede hacer una buena labor al respecto:

"La IA puede escribir subrutinas, pero no puede diseñar arquitectura de software. No puede hacer ingeniería, porque la ingeniería consiste en tener una ventana de contexto amplia y extensa para comprender todas las piezas anteriores, las futuras y las adyacentes al código. Si se sabe algo de IA, lo más costoso de hacer con ella es ampliar la ventana de contexto", afirmó Doctorow.

El activista argumenta que lo que realmente les gusta a los jefes tecnológicos es que sus trabajadores "estén aterrorizados de ser reemplazados por un chatbot" ya que eso da la oportunidad a las empresas de "poner a la gente en su lugar". Y ha recordado cómo han cambiado las dinámicas laborales en el sector en las çultimas dos décadas.

Según sus palabras, los jefes tecnológicas "motivaban a los trabajadores tecnológicos apelandoa su sentido de misión" para que trabajaran largas jornadas, pero también los apasionaba por el producto y su propósito. Un ejemplo de ello fueron las protestas de los empleados de Google por la controvertida iniciativa militar de inteligencia artificial Proyecto Maven, que logró que el gigante tecnológico frenase su implicación.

Si los trabajadores tienen miedo, los jefes imponen sus normas

En aquel entonces, argumenta Doctorow, los trabajadores tecnológicos podían mantener la industria bajo control porque tenían un sentido de propósito y poder. La demanda de trabajadores superaba con creces la oferta, por lo que si las cosas se complicaban en el progreso de la empresa hacia su misión, podían amenazar con irse.

Ahora tenemos cientos de miles de despidos en las ggantes tech en los dos últimos años y constantes amenazas con más despidos para sustituir a las personas por IA. Y en este contexto tenemos a jefes pidiendo a sus empleados trabajar 12 horas al día, 6 días a la semana, o incluso con faltas de respeto públicas hacia la fuerza laboral, algo que ya hemos analizado.

Aquí destacan noticias como que, tras un despido masivo, el CEO de Starbucks exigió trabajo duro a quienes siguen o en Google pidiendo a la gente trabajar 60 horas para sacar el trabajo adelante, después de echar a muchísimos de sus ingenieros.

Los directivos que tratan mal a sus empleados ya no parecen algo aislado, como ha mostrado un análisis de The Wall Street Journal. Los casos se acumulan mientras la economía se muestra imprevisible para los trabajadores, sumando también el rol de la inteligencia artificial como sustituta de puestos de empleo.

La dinámica de poder ha cambiado, y el poder está en manos de los jefes. Y esta vez, según Doctorow, quieren asegurarse de que la dinámica de poder se mantenga así. "Los jefes tecnológicos nos han demostrado cómo tratan a los trabajadores a quienes no temen", dijo Doctorow, señalando al fundador de Amazon, Jeff Bezos por todas las polémicas sobre el trato a sus trabajadores en sus almacenes.

Muy crítico con las plataformas tecnológicas "desalmadas"

Cabe recordar que Doctorow es famoso por haber acuñado el término "enshittificación" (significando 'shit', mierda en español) para describir el fenómeno común y moderno de que casi todas las plataformas tecnológicas se conviertan en cadáveres desalmados, disfuncionales y ampliamente odiados bajo los cuales los usuarios de internet aún se encuentran atrapados.

Es una crítica al capitalismo en la era tecnológica, que el Diccionario Macquaire eligió como palabra del año en 2024. La entidad, australiana, explicó que esta palabra expresa el deterioro gradual de un servicio o producto provocado por la reducción de la calidad del servicio prestado, especialmente de una plataforma en línea, como consecuencia de la búsqueda de beneficios.

El comité afirmaba que "esta palabra captura lo que muchos de nosotros sentimos que está sucediendo en el mundo y en tantos aspectos de nuestras vidas en este momento".

