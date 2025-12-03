Los maestros del Reino Unido están agotados y hay renuncias en masa. Así que han presentado un plan al Gobierno: trabajar cuatro días

Las escuelas deberían tener una semana escolar de cuatro días para aliviar la fatiga del profesorado, según un nuevo plan que se ha presentado al gobierno de Reino Unido, que quiere así encontrar formas de impulsar la contratación y también encontrar alternativas para tener a un personal educativo y a estudiantes menos agotados.

La 4 Day Week Foundation que promueve entre empresas e instituciones la implementación de las jornadas laborales de cuatro días a la semana se va a involucrar en este plan y afirma que espera que la medida promueva el bienestar del profesorado, a la vez que impulsa la contratación y la retención.

Parece ser que otro de los graves problemas que están encontrando las escuelas en Inglaterra y en Gales es el gran absentismo escolar de los alumnos y una brecha de rendimiento económico. Con esta medida se espera no solo tener a profesores menos agotados, sino a estudiantes en mejores condiciones. En una carta dirigida a la secretaria de Educación, Bridget Phillipson, el grupo citó estudios que demuestran que una semana escolar más corta reduciría el agotamiento del profesorado.

Qué está pasando en las escuelas británicas

El director de campaña de la fundación, James Reeves, declaró que "el agotamiento laboral del profesorado es inaudito. Una semana laboral de cuatro días no se trata de hacer menos, sino de trabajar de forma más inteligente, proteger el bienestar del personal y, en última instancia, mejorar los resultados de los estudiantes".

La carta llega después de que la secretaria de educación escocesa, Jenny Gilruth, anunciara la semana pasada nuevas propuestas para que el profesorado pueda trabajar una semana lectiva «flexible» de cuatro días. El sector educativo se enfrenta a una gran carga de trabajo docente, el persistente ausentismo estudiantil y la creciente brecha en el rendimiento académico. Según el Departamento de Educación, el año pasado casi tantos docentes abandonaron la profesión en Inglaterra como los que ingresaron.

La asociación afirma que "ya estamos viendo miles de docentes más en escuelas secundarias y especiales en Inglaterra en comparación con el año pasado, y seguiremos colaborando con ellos para impulsar una mejora, buscando nuevas maneras de garantizar que podamos retener a más docentes con talento en el aula, para que cada niño pueda alcanzar sus objetivos y prosperar".

Hay que recordar que algunas empresas e incluso ciudades apuestan por estas jornadas laborales para atraer a más personal, como sucede por ejemplo en Tokio teniendo en cuenta que Japón tiene un problema de escasez de mano de obra.

Por un lado, según estudios, la reducción de las horas semanales puede ayudar a mejorar la productividad y promover un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal. Se espera que la introducción de una semana laboral de cuatro días alivie la presión sobre el personal, que ya tiene dificultades con la carga de trabajo.

En este caso el plan puede sonar más complicado porque las familias también trabajan, normalmente, y conciliar cuidados con el trabajo es un gran reto para muchas personas trabajadoras, por lo que se necesitaría una alternativa para que los estudiantes puedan hacer en ese quinto día de la semana.

Imagen | Foto de Eric Rothermel en Unsplash

